Rechtsgültig elektronisch signieren mit YLEXsign￼

Über YLEX:

Seit 2019 bieten die Anwältinnen und Anwälte, Juristinnen und Juristen von YLEX professionelle Rechtsberatung und juristische Unterstützung für Privatpersonen und KMU. Von der kurzen Rechtsauskunt bis zur umfassenden Rechtsberatung, der Prüfung von Dokumenten, Gesuchen an Behörden, Schreiben an eine Gegenpartei oder der Unterstützung bei schwierigen Rechtsfragen, steht YLEX den Kundinnen und Kunden stets kompetent zur Seite. Vor Ort in den YLEX Stores in Zürich, Winterthur, Bern und St. Gallen oder telefonisch, per Videocall sowie online unter www.ylex.ch



Die YLEX AG ist ein Tochterunternehmen der Coop Rechtsschutz AG. Zu den Partnerunternehmen gehören Swisscom, die Schweizer Post, Helvetia Versicherungen, der Beobachter sowie das Institut für Jungunternehmen.