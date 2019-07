responsAbility baut Energie-Portfolio weiter aus

Zürich – d.light solar, ein Anbieter solarbetriebener Produkte und Pionier im Bereich von dezentralen Solarsystemen, hat sich eine Fremdkapitalfinanzierung über USD 18 Millionen von einem Konsortium von Kreditgebern gesichert, die hauptsächlich Erneuerbare-Energie-Projekte finanzieren. Dem Konsortium gehören zwei von responsAbility gemanagte Private-Debt-Fonds sowie SunFunder, DWM und SIMA an. d.light wird das Kapital nutzen, um sein Geschäft auf dem afrikanischen Kontinent weiter auszubauen.

d.light solar hat seit 2007 bereits fast 100 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu einer verlässlichen Stromversorgung haben, mit ratenfinanzierten Heimsolarsystemen versorgt und dadurch zur Erzeugung von 171 GWh an erneuerbarer Energie beigetragen. Ziel des Unternehmens ist eine flächendeckende Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energielösungen. Die neue Fremdkapitalfinanzierung wird es d.light ermöglichen, das Produktangebot auszuweiten, neue Märkte zu erschliessen und noch mehr Kunden zu erreichen.

netzunabhängigen Heimsolarsysteme auf Basis eines ‘Pay-as-you-Go’-Modells

«Diese Investition stärkt die Fähigkeit unseres Unternehmens, saubere, zuverlässige und bezahlbare Solarenergielösungen bereitzustellen. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit einer bedarfsorientierten Ratenfinanzierung ihrer netzunabhängigen Heimsolarsysteme auf Basis eines ‘Pay-as-you-Go’-Modells mit verschiedenen mobilen Zahlungsoptionen. Im Zuge des weiteren Ausbaus unseres Geschäfts benötigen wir dafür bedeutendes zusätzliches Kapital. Wir wissen die nachhaltige Unterstützung durch unsere Finanzierungspartner sehr zu schätzen. Mit ihrer Hilfe bringen wir mehr Licht in das Leben vieler Familien», erklärt Ned Tozun, CEO und einer der Gründer von d.light.

Antonia Schaeli, Principal – Direct Investments Energy Debt bei responsAbility Investments, ergänzt: «Durch die Finanzierung des innovativen Pay-as-you-Go-Solargeschäfts von d.light, vor allem in Afrika, können unsere Fonds durch diese Investition sicherstellen, dass Menschen Zugang zu klimafreundlichen Energielösungen erhalten. Als bestehender Finanzierungspartner von d.light freut sich responsAblity, das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumsweg zu begleiten.»

Adrian Bock, Chief Financial Officer von d.light, erläutert: «Wir sind stolz und dankbar für die fortgesetzte Unterstützung durch unsere Finanzierungspartner. Einschliesslich dieser jüngsten Tranche haben wir zuletzt mehr als USD 50 Millionen an Fremdkapital erhalten. Massgeblich dafür waren sicherlich auch unsere konsequente Fokussierung auf finanzielle Disziplin und operative Exzellenz. Dadurch haben wir durchweg profitabel gewirtschaftet, während wir unser Ziel einer universellen Bereitstellung sauberer und bezahlbarer Energielösungen weiter vorangetrieben haben. Wir überprüfen und optimieren unsere Ansätze kontinuierlich, um noch grösseren Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen, und freuen uns auch in dieser Hinsicht auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern.» (responsAbility/mc/hfu)

Über d.light

d.light, gegründet 2007 als gewinnorientiertes Sozialunternehmen, produziert und vertreibt mehrfach ausgezeichnete Solarprodukte, die speziell auf die Bedürfnisse der mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit ausgerichtet sind, die keinen Zugang zu einer verlässlichen Stromversorgung haben. Mit seinen Produkten und Solarlösungen hat das in Afrika, Asien und Amerika tätige Unternehmen bereits zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen von knapp 100 Millionen Menschen beigetragen.

Über responsAbility Investments AG

responsAbility Investments AG ist ein führender Asset Manager im Bereich von Development Investments und bietet privaten, institutionellen und öffentlichen Investoren professionell verwaltete Anlagelösungen. Über diese stellt das Unternehmen Firmen in Entwicklungsländern Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung. responsAbility verwaltet ein Vermögen von USD 3 Milliarden, das in über 540 Unternehmen in 90 Ländern investiert ist.