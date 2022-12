REYL Market Insight: Griechenland 2.0 – Überlegungen zu künftigem Wachstum

Genf/Zürich – Seit der Machtübernahme von Premierminister Kyriakos Mitsotakis und seiner Partei, der Neuen Demokratie, im Jahr 2019 hat Griechenland eine Reihe ehrgeiziger Reformen in Angriff genommen, die auf die Umstrukturierung des Landes und seiner Institutionen nach der Krise abzielen. Sie hat auch versucht, internationale Investoren zurück ins Land zu locken. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre, wie z. B. Covid, dem Krieg in der Ukraine und der Inflation, ist die Regierung fokussiert geblieben und hat ihr Mandat weiterhin erfüllt.

Marktbericht von Nicolas Roth – Head of Private Assets, REYL & Cie

Im Jahr 2021 reichte Griechenland bei der EU einen ehrgeizigen Plan, Griechenland 2.0, ein, der Teil der EU-Fazilität der nächsten Generation und der Fazilität für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit (Recovery and Resilience Facility, RRF) ist und darauf abzielt, die Auswirkungen der Pandemie zu mildern und die Wirtschaft auf ein nachhaltiges Wachstum vorzubereiten. Griechenland konnte somit die Modernisierung seiner Infrastruktur und Wirtschaft weiter finanzieren, nachdem es 3,6 Milliarden Euro im Rahmen der ersten Tranche und 3,56 Milliarden Euro aus der zweiten Tranche erhalten hatte. Die zweite Tranche wurde zur Verfügung gestellt, nachdem das Land die 25 in seinem Plan festgelegten Meilensteine erreicht hatte, zu denen unter anderem Investitionen in Energie und Stadterneuerung gehörten. Nachdem Griechenland nun bewiesen hat, dass es den ersten Teil seiner Sanierungsstrategie erfolgreich bewältigt hat – wie sieht der Plan für die Zukunft aus?

Turnaround-Strategie Teil zwei

Auf politischer Ebene wird das Land im Juni nächsten Jahres eine Wahl abhalten, bei der alle Sitze im griechischen Parlament zur Disposition stehen werden. Premierminister Mitsotakis hat mehrfach betont, dass seine Regierung zwei Amtszeiten benötigt, um die geplanten Reformen durchzuführen. Ein Regierungswechsel, bei dem die linksgerichtete Oppositionspartei Syriza die Führung übernehmen würde, würde die Sanierungsstrategie beeinträchtigen. Der Nea Dimokratia wird heute ein Vorsprung von 10 Punkten vor Syriza zugeschrieben.

Wirtschaftlich gesehen sind der internationale Energiesektor und die Rolle Griechenlands in diesem Sektor von zentraler Bedeutung. Da die EU versucht, sich von der russischen Energieversorgung abzukoppeln, wird der östliche Mittelmeerraum zu einem Schwerpunkt der europäischen Energiestrategie, wobei Griechenland als Tor zur EU eine strategische Rolle spielt.

Griechenland: ein zentraler Akteur in der europäischen Energiewirtschaft

In der Region sind mehrere Grossprojekte im Gange. Erstens haben Griechenland und Bulgarien Anfang Oktober 2022 die Verbindungsleitung Griechenland-Bulgarien (IGB) eingeweiht. Die IGB ist eine Schlüsselroute für den Transport von Erdgas aus der Trans Adriatic Pipeline (TAP) und Griechenland nach Bulgarien sowie in die Nachbarländer und trägt so dazu bei, deren Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Da Gazprom kürzlich die Exporte nach Sofia einstellte, nachdem Bulgarien sich geweigert hatte, in Rubel zu zahlen, ist die neue IGB-Pipeline ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur in der Region.

Auch Griechenland stärkt seine eigene Energieinfrastruktur durch die Modernisierung und den Neubau von LNG-Terminals. Das Land hat ein neues Terminal in Alexandroupolis gebaut, die Thrace Floating Storage and Regasification Unit. Dieses Terminal soll zusammen mit anderen LNG-Projekten die Position Griechenlands als wichtiges Energiezentrum für Südosteuropa stärken.

Weiter östlich hat Griechenland das Eastmed-Pipeline-Projekt vorangetrieben. Mit diesem Projekt soll das Gas im Levant-Becken vor der israelischen und libanesischen Küste gefördert werden. Und schliesslich will Griechenland südwestlich des Peloponnes und westlich von Kreta ein Projekt zur Gasexploration starten. Erdgas ist nach wie vor ein wichtiger Verbündeter bei der Umstellung auf eine umweltfreundlichere Energieversorgung, und jede bedeutende Entdeckung von Erdgas in griechischen Gewässern wäre für das Land von grosser Bedeutung.

Ratingverbesserung: der ultimative Game Changer?

Während Griechenland daran arbeitet, seine Wirtschaft wieder aufzubauen und seine Position auf dem europäischen Energiemarkt zu stärken, strebt das Land auch danach, sein Investment-Grade-Rating wiederzuerlangen. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld schwierig ist und eine Rezession in der Eurozone droht, verfügt Griechenland über solide Argumente.

Das Land ist aus der verstärkten Überwachung herausgekommen und hat die IWF-Kredite zwei Jahre früher als geplant zurückgezahlt. Das Haushaltsdefizit wird voraussichtlich unter der drei Prozentgrenze des Maastricht-Vertrags liegen, während die Verschuldung im Verhältnis zum BIP bis 2027 unter die 150 Prozentgrenze fallen könnte. Während die Rating-Agenturen im kommenden Jahr in Europa mit Heraufstufungen vorsichtiger sein werden, könnte Griechenland dank einer umsichtigen Finanzpolitik und der Unterstützung durch die EZB im Rahmen ihres Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) eine Ausnahme bilden. Eine Heraufstufung des Ratings wäre für Griechenland eine aussergewöhnliche Wendung des Schicksals und würde Milliarden von Kapital für Investitionen freisetzen.

Seit 2019 haben die Neue Demokratie und Griechenland gezeigt, dass es möglich ist, eine erfolgreiche Sanierungsstrategie umzusetzen. Dazu braucht es einen detaillierten Plan, Fokus, Entschlossenheit und eine pragmatische Regierung. Das Land, das von mehreren grossen Krisen heimgesucht wurde, hat seinen Fokus auf einen Erholungspfad beibehalten und die dringend benötigten Reformen weiter durchgeführt. Sollte es der Neuen Demokratie gelingen, eine zweite Amtszeit zu gewinnen und ihre Reformen weiter voranzutreiben, wird die Zukunft Griechenlands weitaus ermutigender aussehen, und das Land wird mit Sicherheit beginnen, eine grössere Rolle in der europäischen politischen Arena zu spielen. (REYL/mc)