Robeco: Elektrifizierung treibt Stromnachfrage und stärkt die Energiesicherheit

Von Roman Boner, Portfoliomanager der Robeco Smart Energy Strategie

Die steigende Stromnachfrage durch KI‑Anwendungen und den Ausbau von Rechenzentren entwickelt sich zu einem der wichtigsten strukturellen Treiber der Energiemärkte. Trotz erhöhter geopolitischer Spannungen und eines starken Energiepreisschocks im ersten Quartal zieht die Investitionsdynamik in Netzinfrastruktur, Energieeffizienz und saubere Energielösungen weiter an.

Die Stromnachfrage beschleunigt sich deutlich stärker als in den vergangenen Jahrzehnten, während jahrelange Unterinvestitionen strukturelle Engpässe in Stromnetzen und Erzeugungskapazitäten offenlegen.

Dies führt zu einer nachhaltigen Nachfrage nach Netzausbau, Energiespeichern, Power‑Management‑ und Effizienzlösungen – insbesondere dort, wo Rechenzentren sowie die Elektrifizierung von Industrie und Gebäuden unterstützt werden.

Gleichzeitig hat die jüngste Preisvolatilität den strategischen Wert erneuerbarer Energien und energiepolitischer Unabhängigkeit unterstrichen. Auch wenn Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien kurzfristig volatil waren, bleibt das mittelfristige Umfeld für saubere Stromerzeugung, Speicherlösungen und moderne Netze intakt. Politik, Versorger und private Unternehmen reagieren damit auf eine strukturell höhere und resilientere Stromnachfrage.

Über die kurzfristige Volatilität hinaus verstärken Energiesicherheit und Dekarbonisierung die Elektrifizierung als zentrale strategische Priorität für Staaten und Unternehmen gleichermassen. Die Verringerung der Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern, der Aufbau robuster heimischer Energiesysteme sowie das Erreichen von Klimazielen sprechen für eine strukturell steigende Stromnachfrage über die kommenden Jahrzehnte hinweg. Da Verkehr, Wärme, Industrie und digitale Infrastruktur zunehmend elektrifiziert werden, verlagert sich der Energieverbrauch von Molekülen hin zu Elektronen – und treibt damit nachhaltige Investitionen in saubere Stromerzeugung, widerstandsfähige Netze, Speicherlösungen und Energieeffizienz.

Die Elektrifizierung spielt zudem eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Energiesicherheit, da Energiesysteme stärker auf im Inland erzeugten Strom ausgerichtet werden. Dies beschleunigt langfristige Investitionen in erneuerbare Energien, Netzinfrastruktur und Speicher, um steigende Nachfrage und Systemresilienz zu unterstützen. Zusammengenommen bilden höhere Stromnachfrage, sicherheitspolitische Überlegungen und eine weiterhin politisch unterstützte Elektrifizierung die Grundlage für einen überzeugenden langfristigen Ausblick für das Stromsystem und stützen ein nachhaltiges Gewinnwachstum entlang der gesamten Smart‑Energy‑Wertschöpfungskette. (Robeco/mc/ps)