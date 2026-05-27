LFDE: Der Wettlauf ins All intensiviert sich

Von Christophe Pouchoy & Alicia Daurignac, Fondsmanager des Echiquier Space von LFDE

Paris / Frankfurt – Die unendliche Weiten des Weltraums erhalten Strukturen. 2026 könnte ein entscheidendes Jahr für die Raumfahrt werden. Der Sektor hat sich zu einer wesentlichen Komponente der Wirtschaft entwickelt, und nach dem erfolgreichen Abschluss der Mission Artemis II im April steht im weiteren Jahresverlauf der Börsengang von SpaceX an, dem grössten IPO in der Geschichte der Finanzmärkte.

Weltraumaktivitäten, die gestern noch allein den Staaten vorbehalten waren, verzeichnen heute dank einer hohen unternehmerischen und kommerziellen Dynamik ein rasantes jährliches Wachstum. Angetrieben wird dieses Wachstum vor allem von der Intensivierung der Erforschung des Weltraums, die gigantische strategische Herausforderungen beinhaltet und Anlegern ganz neue Perspektiven eröffnet.

Vom Mond an die Börse

Es geht nicht mehr darum, die Landesflagge zu hissen: Die Mission Artemis bedeutet die Rückkehr des Menschen auf den Mond, um auf Dauer zu bleiben. Der Mond ist auf dem besten Weg, zu einem industriellen Zentrum zu werden und künftig als Ausgangspunkt für Forschungsmissionen, insbesondere zum Mars, zu dienen. Das von der NASA initiierte Programm Artemis macht wieder den Weg in den Weltraum frei und nimmt auch dank der stark gesunkenen Kosten von Weltraummissionen die Entwicklung einer interplanetaren Wirtschaft vorweg. Der Wettlauf ins All wird immer intensiver – China will schon 2030 auf den Mond –, denn es kommen immer mehr private Akteure ins Spiel, wobei Aufträge im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar winken.

Das Anlageuniversum erlebt gerade einen Boom. Es ist reifer geworden und wächst ständig mit neuen Börsengängen. Allein der von SpaceX in diesem Sommer geplante Gang aufs Parkett dürfte das Anlegerinteresse an diesem Thema und damit auch an Raumfahrtunternehmen insgesamt weiter steigern, sodass zweifelsohne noch mehr Kapital in diese schnell wachsende Branche fliessen dürfte. Wir erwarten, dass andere Raumfahrtunternehmen diesem Beispiel folgen und ebenfalls an die Börse gehen.

Billionen-Dollar-Einnahmen erwartet

Die Gelegenheiten, die sich durch die Erschliessung des Mondes ergeben, erreichen ein enormes Ausmass. Angesichts der Wachstumsaussichten des Raumfahrt-Ökosystems von 9 bis 10 % pro Jahr (1) dürfte der Markt bis 2035 auf 1,8 Billionen US-Dollar anwachsen(2). Ausserdem könnten die Einnahmen der Raumfahrtindustrie im Jahr 2040 die 1-Billion-Dollar-Marke(3) übersteigen.

Die Bedeutung der privaten Akteure innerhalb der Raumfahrtindustrie wächst auch dadurch, dass immer öfter Transportmissionen notwendig sind, um Astronauten, Waren und Infrastrukturen ins All zu befördern. Dieser Faktor wirkt als starke Stütze der Weltraumwirtschaft.

Attraktive Spezialisten abseits von SpaceX

Einige der Unternehmen, die im Bereich der Weltraumerkundung gut positioniert sind, notieren bereits an der Börse, sind also schon investierbar. Dazu gehört das „NewSpace“-Unternehmen Intuitive Machines aus den USA mit einer Börsenkapitalisierung von 7 Milliarden US-Dollar, das sich aufgrund seiner Kompetenzen im Bereich der Weltrauminfrastrukturen und Transportlösungen sowie der Monderkundung einen Namen gemacht hat. Die Mondlandung seines Moduls IM-1 im Jahr 2024 war die erste für die USA seit der Apollo-17-Mission 1972.

Ebenso konnte Firefly Aerospace, ein Spezialist für Trägerraketen und Mondlandefähren, 2025 seine Sonde „Blue Ghost“ erfolgreich auf dem Mond landen. Das Unternehmen hat für 2026 einen deutlichen Ergebnisanstieg angekündigt. Ausschlaggebend dafür ist das beschleunigte organische Wachstum des Herstellers von Trägerraketen und Satellitenkomponenten sowie der Beitrag der Übernahme von SciTec.

Ein weiterer Schlüsselakteur ist MDA Space. Auch dieser Spezialist für Weltraumrobotik und Satellitensysteme weist einen hohen Auftragsbestand von geschätzt 3,7 Milliarden kanadischen Dollar auf. Daher besteht mittelfristig eine hohe Prognosesicherheit.

McKinsey & Company, Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth, Insight Report, April 2024

Weltwirtschaftsforum, 2024

BryceTech – Start-up Space, Morgan Stanley

Über Echiquier Space (ISIN: LU2466449001): Pionier bei Investitionen in die Weltraumwirtschaft

Echiquier Space ist der erste aktive Fonds in Europa, der sich bereits im Jahr 2021 dem Raumfahrt-Ökosystem gewidmet hat. Seitdem begleitet LFDE die im Weltraum stattfindenden Entwicklungen und investiert in alle Segmente: von Herstellern von Trägerraketen, Satelliten oder Mondmodulen über Lieferanten und Nutzer von Geodaten bis hin zu Anbietern von wesentlichen Bauteilen und Software für den Betrieb von Raketen sowie Satelliten. Seit nunmehr fünf Jahren am Markt beläuft sich das verwaltete Vermögen des Echiquier Space auf mehr als 500 Millionen Euro.

Über LFDE – La Financière de l’Echiquier – www.lfde.com

La Financière de l’Echiquier (LFDE) ist eine der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften Frankreichs. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und ist seit Juli 2023 eine Tochtergesellschaft von LBP AM. LFDE stützt sich auf Know-how und Expertise, um institutionellen Kunden, Vertriebspartnern und Privatanlegern Produkte und Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten, die sowohl ihren finanziellen als auch nicht-finanziellen Bedürfnissen entsprechen. LFDE verwaltet ein Vermögen von mehr als 28 Milliarden Euro (31.12.2025), beschäftigt fast 170 Mitarbeiter und vertreibt seine Fonds neben Frankreich in den Benelux-Ländern, in Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Portugal und Spanien.