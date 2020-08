Robert Jakobs Wirtschaftslupe: Deutschlands Zukunft liegt in Frankreich

Coronakrise: Tourismus in der Wachstumsfalle – ein Lehrstück für die globalisierte Wirtschaft?

Erholung in der näheren Umgebung oder in Nachbarländern wird wieder an Attraktivität gewinnen. Das mindert den „Overtourism“ an Hotspots, die heute dank zu billigen Angeboten von Gästen aus aller Welt regelrecht überflutet werden.