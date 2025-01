Robert Jakobs Wirtschaftslupe: Ein älterer Herr mit Hut

Von Robert Jakob

Ich habe die Liebe zum guten Essen in den Genen (dazu in einer der nächsten Wirtschaftslupen mehr). Darum schmerzt es mich, dass im ‹Migros-Magazin› keine Kochrezepte stehen.

Als ich beginne, das so niederzuschreiben, klingelt es. Ich gehe zur Tür. Ich öffne. Ein älterer Herr zieht den Hut.

Er: «Guten Tag!»

Ich: «Du…Du…»

Er: «Sie sind Robert Jakob?»

Ich: «In persona.»

Er: «Aha, alter Lateiner. Dann müssen Sie es sein.»

Ich (verdutzt): «Was verschafft mir die Ehre?»

Er: «Sie sind doch Journalist?»

Ich: «Nein. Publizist.»

Er: «Seien Sie nicht so überheblich!»

Ich: «Ich bin nicht überheblich, sondern gut.»

Er: «Gutes Stichwort. Sie haben sich mehrmals abfällig über meine Firma und damit über mein Lebenswerk geäussert.»

Ich: «Nie im Leben! Warum sollte ich, bin ich doch ‹Migrosbiologe› der ersten Stunde.»

Dutti: «Lieber Herr Jakob. Davon habe ich bei einigen Ihrer Artikel aber nichts bemerkt.»

Ich: «Ich bin unbestechlich. Und ausserdem will ich den guten alten ‹Brückenbauer› wiederhaben. Da gab es spannende Artikel und sogar Kochrezepte.»

Duttweiler: «Aber die stehen doch auch im ‹Migros-Magazin›.»

Ich: «Nein, im Ernst, das hat doch mit Kochen nichts zu tun. Man nehme einen Fertigteig und belege ihn mit Speck und Dosenbohnen!»

Duttweiler: «Sie übertreiben.»

Ich: «Aber nur ein wenig. Mir kommt es vor, als würden die Kochrezepte nur drinstehen, um das vorproduzierte Convenience-Food anzupreisen. Und dann diese Inhaltsstoffe! In Abwandlung eines Peach Weber Songs hätte ich Lust zu singen: ‹Überall heds Palmfett draa›:

(‹Öberall heds Pilzli draa›, das Original)

Ihr da oben im Himmel müsst euch ja nicht mehr ums Essen kümmern.»

Gottlieb Duttweiler: «Aber wir beobachten schon alles sehr genau. Wir haben dafür extra eine ‹WhatsUp-Gruppe› gegründet. Adelheid Page-Schwerzmann, Klaus Jacobs, Hildegard Immetsberger, Karl Schweri, Dr. Oetker und viele andere machen da auch mit. Wir schauen uns schon genau an, was die Produzenten, Gross- und Einzelhändler da unten so treiben.»

Ich: «Dann besuchen Sie doch bitteschön, wenn Sie schon gerade auf Dienstreise sind, Ihre Manager und sagen denen genau, wo der Schuh drückt! Es braucht keine neuen Verpackungen und Reklameschilder, sondern bessere und ehrliche Produkte für den Endverbraucher.»

Duttweiler: «Ich bin der Geist, der stets bejaht! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, dass es gut weitergeht. Ich werde mich darum kümmern, so war ich Gottlieb heisse…bonne nuit, Monsieur Jakob.»

In diesem Moment klingelte es Sturm. Die beste Lebenspartnerin von allen kam von ihrem französischen Literaturabend spät nachhause und hatte wieder einmal ihren Haustürschlüssel vergessen. Ich war im Bett liegend am Laptop eingenickt. Hatte also alles nur geträumt. Aber wer weiss, vielleicht kommt der Geist Gottlieb Duttweilers wieder auf die Erde, klingelt sich mal ordentlich überall durch und weckt das Migros-Management auf.

Der neue seriöse Mutmacher und Ratgeber von Robert Jakob zu CORONA kann ab sofort beim Landtwing Verlag bestellt werden:

http://www.landtwingverlag.ch/store/p42/F.CK_YOU_CORONA.html