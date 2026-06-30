Robert Jakobs Wirtschaftslupe: In Memoriam Robert G. links bündig, rechts flatternd (zum Zwanzigsten)

Von Robert Jakob

Ich las gerad’ die K-Gedichte

und denk an Robert Gernhardts Kriegsgeschichten.

Wie er dem Krebs und anderen Gebrechen

den Kampf erklärt des Humor-Rechten.

Gerecht ist Vieles nicht auf dieser Welt

Mit Witz und viel Sarkasmus kämpft darob der Weise

ganz leise gegen tumbe Greise.

Den Griffel in der rechten Hand, gewetzt, gewitzt und mit viel Schärfe,

sodass es all die plumpen Tröpfe nerve,

und all die klugen Köpfe merken,

wo sind ganz böse Kräfte überall am Werkeln.

Aktueller denn je: Robert Gernhardt (gestorben am 30.6.2006)

K Gedichte gegen Krebsgeschwüre und den Krieg.

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