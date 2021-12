Savills Ski Report wertet Andermatt als Top 5 prime Ski Resort

Altdorf – Der Savills Ski Report analysiert seit 15 Jahren die Skiimmobilien weltweit. In Bezug auf Wachstum und Investitionsmöglichkeiten ist die Ganzjahresdestination Andermatt das vielversprechendste Gebiet der Alpen. Im Vergleich mit 44 Destinationen weltweit belegt Andermatt Swiss Alps mit dem exklusiven Immobilienangebot den fünften Platz. Andermatt erhält sehr gute Noten bezüglich Resilienz gegenüber dem Klimawandel.

Es gibt zahlreiche Faktoren, die eine erfolgreiche Destination in ihrem Wachstum und im Verkauf der Immobilien beeinflussen können. In erster Linie muss dazu ein Wohnungsmarkt vorhanden sein. Hinzu kommt, dass auch ausländische Investorinnen und Investoren Eigentum erwerben können und dass die nötige Infrastruktur für die aktive Freizeitgestaltung (Winter und Sommer) verfügbar ist. Diese Rangliste führt Andermatt in der Schweiz an. Somit gilt die Ganzjahresdestination Andermatt als das vielversprechendste Gebiet der Alpen gemäss dem kürzlich publizierten Savills Ski Report.

Exklusives Immobilienangebot

Als Immobilien-Makler im hochpreisigen Sektor hat Savills die exklusiven Angebote von 44 Destinationen weltweit verglichen. Andermatt belegt unter den Destinationen mit einem Prime-Angebot in höchster Qualität den Platz fünf in der Schweiz. Angeführt wird diese Rangliste von Courchevel. Jeremy Rollason, Head of Savills Ski und Direktor für Frankreich, die Schweiz und Österreich bei Savills, erklärt: «Praktisch alle Skigebiete in den Alpen und Nordamerika haben ein starkes Preiswachstum und Umsatzvolumen verzeichnet. Es herrscht ein harter Wettbewerb um erstklassige Immobilien.» Dies zeigt sich deutlich in den Verkaufszahlen von Immobilien der Andermatt Swiss Alps.

61 Skigebiete weltweit hat Savills verglichen. Hauptindikatoren waren Zuverlässigkeit, Schneefall, die Länge der Saison, Temperatur und Höhe der Destination. Andermatt ist – sicherlich auch dank der Schneesicherheit – auf Platz 20 weltweit und im Vergleich mit den Schweizer Winterdestinationen auf dem fünften Platz. Zur Attraktivität und Erfolg einer Skidestinationen gehören auch die Infrastruktur und die Lifestyle-Angebote. (mc/pg)

Savills Skireports

Die Expertinnen und Experten bei Savills sammeln jedes Jahr eine Fülle von Daten und Erkenntnissen aus ihrem umfangreichen Maklernetzwerk und so bietet ihr Report den Käuferinnen und Käufern eine zuverlässige Orientierungshilfe zum besseren Verständnis von Entwicklungen des Skiimmobilienmarkts.