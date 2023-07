Schloss Gottlieben hat eine neue Besitzerfamilie

Gottlieben – Nach rund 70 Jahren im Besitz der Familie von Lisa Della Casa wird Schloss Gottlieben an die Opernsängerin Tatjana Gazdik und ihre Familie übergehen. Das Schloss bleibt somit einerseits im Besitz einer Sängerin und der Kultur gewidmet, andererseits auch in Schweizer Hand, was wichtige Kriterien für die Verkäuferschaft waren.

Der Kauf ist beurkundet und der Besitzantritt wird per Januar 2024 erfolgen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die neuen Besitzer Tatjana und Thomas Huber-Gazdik werden das sanierungsbedürftige Schloss und die Remise in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und den zuständigen Behörden schrittweise restaurieren, um dort in Zukunft zusammen mit ihrer Familie Wohnsitz zu nehmen.

Die neuen Besitzer planen, Schloss Gottlieben künftig im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen zu öffnen. Musikalische und andere Events sollen die Anlage nach der Renovation beleben und das kulturelle Angebot in der Region bereichern. Um den Betrieb und Unterhalt der Liegenschaft langfristig gewährleisten zu können, sollen voraussichtlich wieder ein Ladengeschäft und Mietwohnungen auf dem Areal entstehen.

Mit den Sanierungsarbeiten soll im kommenden Jahr gestartet werden, um das auf das Jahr 1251 zurückgehende Schloss Gottlieben wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen.

Ginesta Immobilien AG hat den Verkauf von Schloss Gottlieben erfolgreich begleitet. (mc/pg)