DHG Holding stärkt ihr Schweizer Wohnimmobilienportfolio

Opfikon – Mit der Fertigstellung der beiden Mehrfamilienhausprojekte Garden in Höri und Eden in Hedingen hat DHG Holding im Jahr 2026 einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau ihres Schweizer Wohnimmobilienportfolios vollzogen. Insgesamt entstanden 63 moderne Mietwohnungen in sechs Wohngebäuden, die nun langfristig im Bestand des Familienunternehmens gehalten werden.

In Höri umfasst das im Januar fertiggestellte Projekt Garden vier Wohngebäude mit 35 Mietwohnungen. Nach dem Minergie-Standard realisiert, stehen sie beispielhaft für den Anspruch des Unternehmens, zeitgemässe Wohnqualität mit Energieeffizienz und nachhaltiger Bauqualität zu verbinden.

Mit Eden in Hedingen kamen im Mai 2026 weitere 28 Mietwohnungen in zwei modernen Wohngebäuden hinzu. Der gut angebundene Standort im Grossraum Zürich, die funktionale Architektur und die sorgfältig geplanten Wohnräume unterstreichen den Ansatz von DHG, Immobilien an Standorten zu entwickeln, die langfristig attraktive Rahmenbedingungen für Mieter bieten.

Neben den beiden Neubauprojekten hat DHG Holding auch die umfassende Sanierung einer Mehrfamilienliegenschaft in Glattbrugg erfolgreich abgeschlossen. Das modernisierte Gebäude mit 15 Mietwohnungen wurde im Januar 2026 übergeben. Im Sinne einer auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftsphilosophie verfolgt das Unternehmen neben der Entwicklung neuer Wohnimmobilien seit jeher auch die gezielte Aufwertung bestehender Liegenschaften.

«Mit der Fertigstellung von Garden in Höri und Eden in Hedingen, der Sanierung unserer Liegenschaft in Glattbrugg sowie dem Erwerb von 35 Mietwohnungen in der Stadt St. Gallen haben wir unser Schweizer Mehrfamilienhausportfolio allein im Jahr 2026 um insgesamt über 100 Mietwohnungen aus Bestandsliegenschaften und Neubauten erweitert», sagt Blagoje Antic, Verwaltungsratspräsident und CEO der DHG Holding.

«Wir investieren gezielt in Wohnimmobilien an attraktiven Standorten, entwickeln und optimieren diese mit einem klaren Qualitätsanspruch und halten sie langfristig in unserem Portfolio. Dabei verbinden wir Neubau und Bestandsentwicklung mit einem konsequenten Blick auf Energieeffizienz, Wohnqualität, betriebliche Stabilität und nachhaltige Wertschöpfung.»

Der Grossraum Zürich bleibt für DHG ein wichtiger geografischer Schwerpunkt mit weiterhin interessanten Möglichkeiten, ihr Portfolio selektiv und mit langfristiger Perspektive auszubauen. (DHG Holding/mc/ps)