sgv vertritt Schweiz an Klimakonferenzen

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv vertritt die Schweiz an Klimakonferenzen. Vom 7. bis 11. Oktober 2019 findet die Konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zum Beitrag der Nuklearenergie zum Klimaschutz statt. Im Dezember tagt die jährliche Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Der sgv ist an beiden Konferenzen vertreten und setzt sich konsequent für die Verbindung von Wirtschaftlichkeit, Technologie und Klimaschutz ein.

Die Kerntechnologie gehört zum Übereinkommen von Paris. Das zeigt der wissenschaftliche Beitrag des stv. Direktor des sgv Henrique Schneider. Er legt heute an der Klimakonferenz der IAEO in Wien dar, wie die Nukleartechnologie sowohl in der Technologiekooperation als auch in den Marktinstrumenten unter dem Übereinkommen von Paris einen Platz haben kann. sgv-Direktor und Nuklearforums-Präsident Hans-Ulrich Bigler ist Mitautor dieses Beitrags. Der sgv wird auch an der Klimakonferenz der Vereinten Nationen präsent sein. Sie findet in Chile im Dezember 2019 statt. Henrique Schneider ist vom Bundesrat als Mitglied der Schweizer Delegation gewählt worden und vertritt dort das vom Bundesrat verabschiedete Mandat. (sgv/mc/ps)