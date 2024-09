sitEX Properties Holding AG gibt Halbjahresgewinn bekannt

Lachen – Das Schwyzer Immobilienentwicklungs-Unternehmen sitEX hat auch im ersten Halbjahr 2024 einen Reingewinn erzielt, wenn mit 1,5 Mio Franken auch deutlich weniger als im Vorjahr (7,3 Mio Franken).

Das EBITDA belief sich auf 4,3 Mio Franken nach 13,7 Mio Franken im Vorjahr. Der konsolidierte Bruttoumsatz fiel von 32,7 auf 10,9 Mio Franken zurück. Rund 5,6 Mio Franken der totalen Umsätze wurden durch Mieteinnahmen aus Immobilien erzielt, der Rest aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (3,4 Mio Franken) sowie aus Erträgen aus Beteiligungen an Immobilienanlagen (1,9 Mio Franken).

Die Bilanzsumme betrug per 30. Juni 464.5 Mio Franken, rund 8 Mio Franken mehr als im Vorjahr. Die flüssigen Mittel sanken von 12,9 Mio im Vorjahr auf knapp 6 Mio Franken. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum gleichen Bilanzstichtag 174,26 Mio Franken (Vorjahr: 179.59 Mio). Die Eigenkapitalquote bei Berücksichtigung der eigenen Aktien sowie den nachrangigen Wandeldarlehen sank leicht auf 42.48%.

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, zum Geschäftsergebnis: «In den letzten zehn Jahren hatte sitEX das Glück, ausnahmslos profitable Halbjahres- und Jahresergebnisse zu erzielen. Das erste Halbjahr 2024 ist da keine Ausnahme. sitEX befindet sich derzeit jedoch sowohl in den USA wie in der Schweiz in einer Investitionsphase, weshalb im Vergleich zu den Vorjahren nur geringe Gewinne erzielt werden konnten. Der Rückgang bei der Profitabilität gehört zum natürlichen Zyklus eines Entwicklungsunternehmens. Wir müssen zuerst investieren, um in der Zukunft Gewinne realisieren zu können, wie wir dies über die letzten zehn Jahre bewiesen haben. Unsere Entwicklungspipeline umfasst bei vollständiger Realisierung mehr als CHF 5 Milliarden. Damit ist die Grundlage für künftige nachhaltige Gewinne gesichert.“ (pd/mc/pg)