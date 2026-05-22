sitEX Properties Holding AG veröffentlicht Jahresergebnis 2025

Lachen SZ – Die sitEX Properties Holding AG schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem ausserordentlich starken Ergebnis ab. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gesellschaft ihre Rechnungslegung neu nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR) führt. Gemäss diesem weist die Gesellschaft einen Reingewinn nach Steuern und Minderheiten von CHF 40.802 Mio. aus (Vorjahr: CHF -3.821 Mio.), was einem Gewinn pro Aktie von CHF 18.09 entspricht (Vorjahr: CHF -1.69). Der ausserordentlich hohe Gewinn ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Buchwert des im Vorjahr verkauften Powerhouse Muttenz nach jahrelangen Abschreibungen tief lag und der Verkauf damit einen erheblichen Buchgewinn auslöste.

Mit den freigewordenen Mitteln aus dem Powerhouse-Verkauf konnte die Gesellschaft am 18. Juni 2025 die an der SIX kotierte Anleihe über CHF 50 Mio. fristgerecht und vollständig zurückzahlen. Der vorsichtsorientierte Wechsel auf den Rechnungslegungsstandard nach Obligationenrecht entspricht dem Niederstwertprinzip und passt zur künftigen Ausrichtung der Gesellschaft auf grosse Entwicklungsprojekte in den USA, deren Marktwert vor Fertigstellung sich nur schwer verlässlich bestimmen lässt. Die Bilanzsumme reduzierte sich infolge des Verkaufs auf CHF 266.255 Mio. (Vorjahr: CHF 335.515 Mio.), während das Eigenkapital deutlich auf CHF 117.850 Mio. anstieg (Vorjahr: CHF 77.933 Mio.). Die Eigenkapitalrendite belief sich auf 53.5 % (Vorjahr: -5 %).

Finanzkennzahlen 2025 im Überblick (nach OR, Vorjahr restated):

Reingewinn nach Steuern und Minderheiten: CHF 40.802 Mio. (Vorjahr: CHF -3.821 Mio.)

Bilanzsumme: CHF 266.255 Mio. (Vorjahr: CHF 335.515 Mio.)

Eigenkapital per 31.12.2025: CHF 117.850 Mio. (Vorjahr: CHF 77.933 Mio.)

Eigenkapitalrendite: 53.5 % (Vorjahr: -5 %)

Gewinn pro Aktie: CHF 18.09 (Vorjahr: CHF -1.69)

Dr. Christoph Stutz, Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis: “Mit dem Vollzug des Powerhouse-Verkaufs und der fristgerechten Rückzahlung unserer Anleihe haben wir die im Vorjahr eingeleiteten strategischen Weichenstellungen konsequent umgesetzt. Die Bilanz der sitEX ist heute deutlich entlastet, die Eigenkapitalbasis substanziell gestärkt. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um uns mit voller Kraft auf die Grossprojekte in Zentralflorida zu konzentrieren.”

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, gibt einen Ausblick auf die kommenden Jahre: “Mit den abgeschlossenen und laufenden Devestitionen in der Schweiz wird sich der Schwerpunkt unserer Tätigkeit noch stärker in die USA verschieben. Im Zentrum der kommenden Jahre stehen unsere Entwicklungen in Avalon Park Wesley Chapel sowie unser bisher grösstes Projekt Avalon Park Daytona mit über 10 Mio. m² Fläche und rund 9’000 geplanten Wohneinheiten sowie 1 Million Quadratfuss Gewerbefläche. Wir haben dieser Tage die letzten wichtigen Bewilligungen erhalten. Dies ermöglicht uns, die Erschliessung der ersten Parzellen in den nächsten 12 bis 18 Monaten einzuleiten und die damit verbundene Wertsteigerung zu realisieren.”

Weiter kommentiert Beat Kähli: “Gleichzeitig sind jedoch auch erhebliche Vorinvestitionen in die Infratsruktur und Entwicklung der Parzellen im Umfang von mehreren Hundert Millionen US-Dollar notwendig. Folglich plant die sitEX in den kommenden Jahren keine Dividendenausschüttungen. Stattdessen liegt der Fokus auf der Entwicklung der Grundstücke in Florida sowie auf der Reinvestition zukünftiger Cashflows vor allem in Daytona und Wesley Chapel mit dem Ziel, nachhaltigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Der Net Asset Value (NAV) der sitEX-Aktien belief sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 52 und reflektiert die Rückkehr des Unternehmens zu einem vorsichtigen, kostenbasierten Rechnungslegungsstandard anstelle einer Bewertung zu Schätzwerten (Fair Values).”

Die detaillierten Finanzzahlen sowie weitere Informationen zu den Projekten und den Meilensteinen des vergangenen und laufenden Geschäftsjahres können dem Geschäftsbericht auf www.sitex.ch entnommen werden.

Die Generalversammlung der Gesellschaft findet am 17. Juni um 11 Uhr im The 5th Floor in Muttenz statt. (sitEX/mc/ps)