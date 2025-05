sitEX Properties mit Verlust im Jahr 2024 – Strategische Weichenstellungen in herausforderndem Umfeld

Lachen – Die sitEX Properties Holding AG hat im Geschäftsjahr 2024 in einem von geopolitischer Unsicherheit und steigender Investitionszurückhaltung geprägten Marktumfeld betriebliche Erträge in der Höhe von CHF 17.699 Mio. erzielt, wobei ein konsolidierter Verlust von CHF 3.1 Millionen resultierte.

Ein bedeutender Meilenstein war der im April 2025 unterzeichnete Verkauf des sitEX Powerhouse in Muttenz. Der Verkaufspreis von CHF 127 Millionen führte zu einer einmaligen negativen Neubewertung der Renditeliegenschaften in Höhe von CHF 7.9 Millionen. Zusammen mit den wiederkehrenden Erträgen belief sich der Verlust nach Steuern und Minderheitsanteilen auf CHF 3.053 Millionen oder -1,35 CHF pro Aktie. Der Verkaufspreis entspricht einer Bruttorendite von 5.65 % auf dem effektiven Nettomietertrag, was einem marktgerechten Niveau entspricht.

Finanzkennzahlen 2024 im Überblick:

Gesamtertrag: CHF 17.7 Mio. (Vorjahr: CHF 56.4 Mio.)

EBITDA: CHF 0.2 Mio. (Vorjahr: CHF 16.9 Mio.)

Eigenkapital per 31.12.2024: CHF 172.4 Mio. (Vorjahr: CHF 163.6 Mio.)

Eigenkapitalquote: 37.8 % (Vorjahr: 36.9 %)

Verlust pro Aktie: CHF -1.35 (Vorjahr: Gewinn von CHF 4.23)

Innerer Wert je Aktie: CHF 81.35 (Vorjahr: CHF 77.17)

Dr. Christoph Stutz, Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft, ist zufrieden mit dem Geschäftsergebnis, da ein wichtiger Meilenstein erreicht werden konnte: «Mit dem Entscheid das sitEX Powerhouse in Muttenz zu verkaufen, haben wir nicht nur eine bedeutende Bilanzposition reduziert, sondern vor allem die notwendige Liquidität geschaffen, um unseren an der SIX gelisteten Bond in Höhe von CHF 50 Mio. im Juni 2025 zurückbezahlen zu können. Mit diesem Verkauf zeigen wir zudem, dass wir in jedem Marktumfeld gezielt Werte realisieren können.»

Nach Abschluss des Verkaufs wird sich die Bilanzsumme im laufenden Jahr voraussichtlich auf rund CHF 328 Millionen reduzieren, mit einer prognostizierten Eigenkapitalquote von rund 50 %.

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, gibt einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr: «Das Jahr 2025 wird ein Übergangsjahr sein, in dem wir den Fokus auf die strategische Planung und Weiterentwicklung unserer Projekte legen werden. Ziel ist es, eine Basis für substanzielle Monetarisierungsschritte zu schaffen, die uns mittel- und langfristig ermöglichen, den inneren Wert der sitEX Aktie, durch Nennwertreduktionen oder Aktienrückkäufe schrittweise an unsere Aktionäre zurückzuführen. Durch die Abspaltung von Teilprojekten in Projektgesellschaften werden unsere Aktionäre die Möglichkeit erhalten, sich überproportional an gewissen Projekten zu beteiligen und mit ihrer Liquidität die Dynamik eines Projektes und indirekt die Neustrukturierung der sitEX zu beschleunigen.»

Weiter kommentiert Kähli: «Wir blicken mit Zuversicht in die kommenden Jahre. sitEX profitiert nicht von kurzfristigen Marktbewegungen. Stattdessen ist unsere Gesellschaft mit den zahlreichen Projektreserven äusserst diversifiziert und mit einem langfristigen Fokus aufgestellt. Als Management handeln wir stets mit einer entsprechenden Weitsicht und bringen für unsere Projekte die notwendige Geduld mit. Besonders in Zentralflorida verfügen wir über umfangreiche Projektreserven an strategisch besten Lagen, welche auch nach kurzfristigen Krisen, einen langfristigen und stabilen Wert darstellen. Dank unserer effizienten Unternehmensstruktur ohne unnötige operative Lasten, können wir uns auch zukünftig dynamisch und flexibel den Marktbedingungen anpassen. Da wir die Liquidität der Gesellschaft im laufenden Jahr zur Realisierung unserer Projekte einsetzen, kann keine Ausschüttung an die Aktionäre erfolgen.» (pd/mc)