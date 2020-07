SPG Intercity Zürich: MD Group Swiss eröffnet Kosmetik-Store im Zürcher Niederdorf

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Zunft zur Schmiden konnte die SPG Intercity Zurich AG an der Marktgasse 18 in Zürich eine 97 m2 grosse Retailfläche an die MD Group Swiss GmbH vermieten.

SPG Intercity Zurich konnte das junge Beauty-Unternehmen für eine 97 m2 grosse Verkaufsfläche im Erdgeschoss der Liegenschaft gewinnen. MD Group Swiss verkauft weltweit bekannte und hochwertige Kosmetikprodukte der Marken Opatra, Élévatione sowie Venofye und bietet im neuen Zürcher Store auch kosmetische Behandlungen an.

Der Standort an der Marktgasse 18 überzeugte unter anderem durch die hohe Visibilität: Das Gebäude befindet sich an bester Lage im beliebten Zürcher Niederdorf, in der Liegenschaft direkt neben dem Zunfthaus zur Schmi-den. Der Store wird demnächst eröffnet. Den Auftrag an SPG Intercity Zurich erteilte die Eigentümerin der Liegen-schaft, die Zunft zur Schmiden. (mc/pg)