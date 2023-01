SPGI Zürich: Die City Pop AG mietet ganzen Fingertrakt im Konnex Baden

Zürich – Die SPGI Zurich AG kann einen weiteren Vermietungserfolg im Konnex Baden verzeichnen: Die City Pop AG wird auf rund 4000 m2 insgesamt 119 Serviced Appartements betreiben.

Nach der Vermietung an Aveniq ist es SPGI Zurich gelungen, eine weitere grosse Fläche im Konnex Baden zu vermieten. City Pop ist auf Serviced Appartements spezialisiert und wird im Konnex 119 möblierte Kleinwohnungen betreiben. Das Schweizer Unternehmen hat bereits sieben Standorte in der Schweiz und in Europa und gewinnt mit dem Konnex Baden einen weiteren attraktiven Standort. (SPGI/mc)

Konnex Baden

City Pop AG