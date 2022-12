SPGI Zurich AG: Retailfläche in Basel an Musik Hug vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin SF Urban Properties AG konnte SPGI Zurich das renommierte Musikgeschäft Musik Hug für eine Retailfläche in Basel gewinnen.

Die Liegenschaft befindet sich zwischen Binningerstrasse und Inneren Margarethenstrasse, mitten im urbanen Quartier Grossbasel und in Gehdistanz zum Hauptbahnhof. Die 880 m2 grosse Fläche, welche sich über drei Stockwerke erstreckt, wurde früher von einem Club benutzt und wird im Hinblick auf die Neuvermietung komplett saniert. Für diese beauftragte die Eigentümerin SF Urban Properties AG die SPGI Zurich AG. Der neue Mieter Musik Hug, welcher früher an der bekannten Basler Einkaufsmeile Freie Strasse angesiedelt war und zwischenzeitlich aus der Stadt nach Allschwil zog, kehrt mit dem neuen Standort per 1. Dezember 2022 in die City zurück. (SPGI Zurich AG/mc/ps)