SPS Swiss Prime Site erzielt 2025 deutlich mehr Reingewinn

Zug – Swiss Prime Site hat 2025 mehr verdient. Dabei konnte der Ertrag aus Vermietung praktisch konstant gehalten, aber aus dem Asset Management dagegen merklich gesteigert werden. Der Reingewinn profitierte zudem von Bewertungseffekten. Zu den weiteren Aussichten äussert sich der Immobilienkonzern optimistisch.

Der grösste börsenkotierte Schweizer Immobilienkonzern hat nach Angaben vom Donnerstag 2025 einen Mietertrag von 456,8 Millionen Franken vereinnahmt. Das ist ein Minus von 1,4 Prozent. Der Gewinn vor Neubewertungen belief sich auf 317,7 Millionen (VJ 313,5 Mio).

Inklusive Neubewertungen belief sich der Gewinn auf 382,5 Millionen nach 360,3 Millionen Franken im Jahr zuvor. Die Neubewertungen erreichten 216,9 Millionen (VJ 113,7 Mio).

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,50 Franken je Aktie erhalten nach 3,45 Franken bisher.

Der Wert des gesamten Portfolios betrug per Ende 2025 gut 13,9 Milliarden Franken. Die Leerstandsquote wurde mit 3,7 Prozent (VJ 3,8%) angegeben.

Damit hat SPS die Erwartungen beim Gewinn übertroffen.

Optimistischer Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 ist Swiss Prime Site optimistisch und rechnet mit einem insgesamt weiterhin positiven Marktumfeld. So wird eine deutliche Steigerung der Mieterträge mit einem weiter rückläufigen Leerstand erwartet. Im Asset Management erwartet Swiss Prime Site eine Fortsetzung des Wachstumskurses und geht weiterhin von einem organischen Wachstum von rund einer Milliarde Franken pro Jahr aus.

Auf Gruppenebene wird für das Geschäftsjahr 2026 eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses erwartet. Entsprechend rechnet Swiss Prime Site mit einer Steigerung des FFO I auf zwischen 4,25 und 4,30 Franken pro Aktie. Trotz des aktuell günstigen Finanzierungsumfelds soll der Verschuldungsgrad mit einem LTV von unter 39 Prozent konstant gehalten werden. (awp/mc/ps)