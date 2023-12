Steffen Winkler von der IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH über die Auswahl eines geeigneten Bauunternehmens

Der Bau eines Hauses ist ein komplexes Projekt, dessen Erfolg maßgeblich von der Auswahl des passenden Bauunternehmens abhängt. Angesichts der Vielzahl von Anbietern gestaltet sich die Suche nach dem geeigneten Experten jedoch oft als Herausforderung.

Steffen Winkler von der IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH kennt die Antwort darauf.

Die Kosten

Für die meisten Menschen stellt der Hausbau die größte finanzielle Belastung ihres Lebens dar. Aus diesem Grund sollte nicht gleich blindlings das erste Angebot eines Bauunternehmens akzeptiert werden werden. Die Preise allein sind nämlich oft nicht aussagekräftig genug, da erhebliche Unterschiede in der Leistung erhebliche Kostenunterschiede rechtfertigen können.

Es empfiehlt sich deshalb, die Angebote gemeinsam mit einem Experten sorgfältig zu prüfen. Hierbei ist besonders darauf zu achten, welche Leistungen konkret im Angebot enthalten sind und wie hoch die Kosten für einzelne Positionen sind. Zusätzliche Kosten, wie etwa 15 % für Baunebenkosten, die oft nicht im Angebot enthalten sind, sollten berücksichtigt werden.

Einsparpotenziale zu evaluieren, ist sicherlich angebracht, doch bei einem so komplexen Projekt wie dem Hausbau sollte nicht allein auf den Preis geachtet werden. Eine schlechte Bauqualität kann erhebliche Mehrkosten nach sich ziehen, sei es durch Instandhaltungsaufwendungen oder durch einen reduzierten Wiederverkaufswert.

Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, sollte besonderes Augenmerk auf Faktoren wie die folgenden gelegt werden:

Hochwertige Baumaterialien

Umfang der Leistungen

Kostensicherheit

Erfahrungswerte

Die äußere Darstellung von Bauunternehmen auf ihren Websites und Werbeplakaten überzeugt oft, doch Vorsicht ist geboten. Nicht jedes Bauunternehmen verfügt über die gleiche Erfahrung mit jedem Haustyp. Daher ist die Wahl eines Anbieters wichtig, der sowohl mit dem gewünschten Haustyp als auch mit den geplanten Baumaterialien und energetischen Standards vertraut ist. Diese Erfahrungen sind oft schwer anhand von Prospekten, Angeboten und Websites zu erkennen.

Erfahrungsberichte auf Online-Portalen können gute Anhaltspunkte bieten. Hier lassen sich aus erster Hand Erfahrungen mit der Firma finden und transparent beurteilen, welches Unternehmen am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt. Dabei sollten Fragen wie die folgenden im Fokus stehen:

Einhaltung des Kostenplans?

Mängel bei der Hausabnahme?

Rechtsstreitigkeiten?

Qualitätserfüllung?

Transparenz der Informationspolitik?

Transparenz der Verträge?

Eine sichere Wahl sind Plattformen wie die der IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH. Hier werden Grundstück, Bauunternehmen und Finanzierung aus einer Hand vermittelt und man kann sicher sein, nur die besten Angebote zu erhalten.

Ein genauer Blick auf die Baustoffe lohnt

Bei Baustoffen spielt vor allem die Unterscheidung zwischen massiven Baumaterialien wie Beton, Ziegel und Porenbetonstein sowie Materialien wie Holz eine Rolle. Es gibt auch viele weitere Baustoffe, die beispielsweise für Dämmungen verwendet werden. Hier kommt es auf die individuellen Vorstellungen des Auftraggebers an.

Nach Auswahl eines bestimmten Baustoffs sollte ein Bauunternehmen bevorzugt werden, das vorzugsweise mit diesem Material arbeitet. Das ist besonders bei selteneren Baustoffen der Fall, wie sie in Designer- oder Ökohäusern verwendet werden. So kann sichergestellt werden, dass der Bau optimal durchgeführt wird.

Relevante Fragen in diesem Zusammenhang sind:

Häufigkeit der Arbeit des Bauunternehmens mit dem Material in der Vergangenheit

Alternativen, die andere Unternehmen anbieten

Baustoffe zur Sicherung der Energieeffizienz, z. B. bei Niedrig- und Plusenergiehäusern

Vorhandensein von Zertifizierungen?

Der Standort

Bei langfristigen Projekten wie dem Hausbau ist es vorteilhaft, ein Unternehmen aus der Nähe zu beauftragen. Lange An- und Abfahrtswege können zu erheblichen Mehrkosten führen und sind umweltschädlich. In der Regel haben die meisten großen Bauunternehmen Niederlassungen in der Region, vor allem Fertighausanbieter.

Ein weiterer Vorteil eines regionalen Bauunternehmens besteht darin, dass es die Gegend kennt. Es weiß, wo der Aushub platziert werden kann, was den Ablauf reibungsloser gestaltet. Wenn das Bauunternehmen nicht aus der Region stammt, sollte zumindest ein Ansprechpartner vor Ort verfügbar sein, der bei Fragen konsultiert werden kann.

Die Vertragsgestaltung

Die Transparenz eines Bauunternehmens zeigt sich oft schon im Vertrag. Es sollte darauf geachtet werden, dass Verträge nicht zum Nachteil des Bauherrn gestaltet sind und Risiken nicht einseitig verteilt sind. Bauunternehmen haben oft mehr Erfahrung mit Verträgen als Bauherren und ungleich verteilte Risiken fallen oft erst bei Rechtsstreitigkeiten auf. Daher sollte ein Bauherr nie vergessen, den Vertrag vorab gemeinsam mit einem Experten zu prüfen.

Wenn ein unveränderter Mustervertrag angeboten wird, ist das oft ein schlechtes Zeichen. Jedes Hausprojekt ist individuell und kann daher nicht mit einem Standardvertrag abgedeckt werden. Es empfiehlt sich, passende Zusatzvereinbarungen zu integrieren.

Besonders auf folgende Aspekte sollte geachtet werden:

Detaillierte Auflistung aller Leistungen

Exakte Terminangaben

Prüfungsmöglichkeiten für unabhängige Sachverständige

Erfüllungsbürgschaft, die das ausführende Bauunternehmen bei der Bank hinterlegt

Fester Zahlungsplan