Swiss Finance & Property geht Partnerschaft mit Redevco UK ein

Zürich – Swiss Finance & Property (SFP) hat ein Joint-Venture mit der britischen Tochter des Immobilienunternehmens Redevco gegründet. Gemeinsam wollen die Firmen in Wohnungsbauprojekte in Grossbritannien investieren.

Dabei werde das von SFP gegründete Anlagevehikel 90 Prozent des Eigenkapitals beschaffen und Redevco erhält einen Anteil von 10 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Ziel der Kooperation sei es, bisherige Geschäftsliegenschaften in eine Wohn- und Mischnutzung umzubauen.

Erstes Projekt in Schottland

Die Investiert werden soll dabei in wachstumsstarke Regionen in Grossbritannien, um dort dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Das erste Projekt ist für das Finnieston-Viertel im schottischen Glasgow geplant.

Ende 2022 hatte SFP eine Tochtergesellschaft in Grossbritannien gegründet. SFP UK soll dabei vorwiegend Tagesanalysen samt Research, Berichterstattung und repräsentativen Aufgaben des Eigentümers übernehmen. Redevco werde sich auf das Asset- und das Entwicklungsmanagement konzentrieren, heisst es weiter. (awp/mc/pg)