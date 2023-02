SPS Swiss Prime Site 2022 mit mehr Gewinn trotz Sonderaufwendungen

Zug – Der Immobilienkonzern SPS Swiss Prime Site hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ gut gearbeitet und mehr Gewinn erzielt. Dabei hat SPS die eigenen Ziele trotz Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit den Neuerungen rund um Jelmoli erreicht. Auch für das laufende Jahr gibt sich der grösste börsennotierte Schweizer Immobilienkonzern zuversichtlich.

Der positive Geschäftsgang der Gruppe zeigt sich nach SPS-Angaben vom Donnerstag in der Entwicklung des Betriebsertrags. So steigerte SPS diese Kennzahl um 1,9 Prozent auf 431,3 Millionen Franken. Auch der Ertrag aus dem Bereich Dienstleistungen und aus dem Asset Management legten kräftig zu. Nicht zuletzt dank der Integration der Akara Gruppe wuchsen Assets under Management um 113 Prozent auf 7,7 Milliarden Franken. Der Betriebsertrag legte dadurch auf 774,4 von 749,5 Millionen Franken zu.

Sondereffekte

Gestiegen sind auch die Kosten. Dies sei zur Hauptsache auf die Integration der Akara-Gruppe sowie auf Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Umbau von Jelmoli und der Schliessung der Jelmoli-Warenhäuser zurückzuführen. Darüber hatte SPS am Montag informiert. Für Jelmoli wurden insgesamt Sondereffekte von insgesamt 41,1 Millionen Franken gebucht. Dadurch ging auch der Betriebsgewinn auf 389,6 Millionen Franken von 404,8 Millionen im Jahr zuvor zurück. Ohne Sondereffekte wäre der EBIT um 6,4 Prozent auf 430,7 Millionen Franken gestiegen.

Das Bewertungsresultat sank im Vergleich zum Vorjahr auf 169,7 Millionen Franken von 301,9 Millionen. Dies ist unter anderem auf gestiegenen Zinsen und Diskontsätze zurückzuführen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Mieten sowie der weiteren Reduktion des Leerstands konnte SPS aber auch 2022 eine Erhöhung der Immobilienwerte realisieren.

Der Portfoliowert stieg auf 13,1 Milliarden Franken von 12,8 Milliarden im Jahr zuvor. Die Leerstandsquote sank weiter auf 4,3 von 4,6 Prozent.

Daraus ergibt sich ein Gewinn vor Neubewertungen von 300,6 Millionen Franken nach 293,7 Millionen Franken im Vorjahr. Unter Einschluss der Neubewertungen ging der Reingewinn aber auf 404,4 Millionen Franken (VJ 498,9 Mio.) zurück. Damit hat SPS insgesamt die eigenen Ziele erreicht – trotz der erwähnten Sondereffekte. Die Dividende soll um 5 Rappen auf neu 3,40 Franken je Aktie angehoben werden.

Stabile Aussichten

SPS blickt mit Zuversicht in die unmittelbare Zukunft. So rechnet SPS für das Geschäftsjahr 2023 mit einem marginal ansteigenden Mietertrag bei etwas höheren Finanzierungskosten. Der FFO I, die bei Immobilienfirmen massgebliche Rentabilitätsziffer, dürfte 2023 in etwa stabil bleiben und nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Projektentwicklungen in Zürich, Altstetten und Basel im Jahr 2024 «wiederum spürbar steigen», heisst es weiter. Für 2022 nannte SPS einen FFO1 von 4,26 nach 4,01 Franken. Zudem soll der Leerstand im laufenden Jahr auf unter 4,3 Prozent sinken und die Assets under Management auf über 8,5 Milliarden Franken steigen. (awp/mc/ps)