Swiss Prime Site kauft Bürogebäude der Schweizer Börse SIX

Zug – Swiss Prime Site wird der neue Vermieter der Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group Services. Der Immobilienkonzern hat von einem privaten Eigentümer die Büroliegenschaft an der Pfingstweidstrasse in Zürich erworben, in dem die SIX seit 2016 in dem seinerzeit neu erstellen Gebäude als Einzelmieterin residiert.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte SPS am Mittwoch mit. Die Akquisition stärke die Position des Unternehmens im wichtigen Markt Zürich. Die Nettorendite beträgt 3,8 Prozent.

Mittel aus Kapitalerhöhung investiert

Mit dieser Transaktion hat Swiss Prime Site die 300 Millionen Franken aus der Kapitalerhöhung vom Februar 2025 vollständig und wertsteigernd investiert, hiess es weiter. Bereits im April und im August 2025 hatte das Unternehmen den Kauf von Liegenschaften in Genf und in Lausanne bekannt gegeben.

Die genannten Akquisitionen werden die jährlichen Mieterträge wie geplant um rund 17 Millionen Franken erhöhen, wie es weiter hiess. Dank der leicht stärkeren Kapitalbasis könne SPS zudem die geplanten Verkäufe von Bestandesimmobilien leicht reduzieren.

Entsprechend rechne Swiss Prime Site nun direkt und indirekt mit knapp 20 Millionen Franken höheren Mieteinnahmen aus der Kapitalerhöhung ab 2026. (awp/mc/pg)