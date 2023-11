Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil wächst um mehr als das Doppelte

Allschwil – Das Areal des vor einem Jahr eröffneten Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area vergrössert sich um mehr als die doppelte Fläche. Bis 2028 wird der Innovationspark in Allschwil etappenweise von heute 50’000 m2 auf rund 115’000 m2 wachsen. Für die vier neuen Gebäude, die Teil des Areals Main Campus werden, investiert der private Investor Senn Resources AG rund 350 Millionen Franken.

Die vier Neubauten, die in den kommenden Jahren errichtet und in den Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil integriert werden, werden zusammen mit dem bestehenden Hauptgebäude das Areal Main Campus bilden.

Herzog & de Meuron gestalten drei der vier neuen Gebäude

Für die Realisierung sorgt als Investor und Entwickler die Firma Senn Resources AG. Das St. Galler Unternehmen entwickelte und realisierte bereits das Main Campus Hauptgebäude, das vor einem Jahr von Bundesrat Guy Parmelin eröffnet wurde. Wie schon das Hauptgebäude werden auch drei der vier Neubauten von Herzog & de Meuron gestaltet. Das radikal nachhaltige Bürogebäude HORTUS ist bereits im Bau (Bezug 2025). Die Labor- bzw. Büro-Hybridgebäude ALL (2026) und CLOUD (2028) sind in Planung. Das publikums-orientierte Gebäude HOPE, das gemeinsam mit dem Swiss TPH entwickelt wurde, baut Senn mit den Basler Architekten Felippi Wyssen, die den anonymen Wettbewerb gewannen.

Nutzfläche steigt auf 115’000 m2

Der Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area wird ab 2028 mehr als doppelt so gross sein wie heute und deutlich mehr Arbeitsplätze anbieten. Von 50’000 m2 Nutzfläche, die der Main Campus derzeit an-bietet, wird der Innovationspark auf rund 115’000 m2 Nutzfläche wachsen. In Allschwil entsteht somit das mit Abstand grösste Areal eines Schweizer Innovationsparks, der auf Life Sciences ausgerichtet ist.

Mit dem Einzug des US-Pharmaunternehmens Johnson & Johnson ist das Hauptgebäude bereits ein Jahr nach Eröffnung nahezu voll belegt. Auch die anderen Standorte des Switzerland Innovation Park Basel Area gedeihen: Bereits seinen dritten Ausbauschritt hat der Standort Novartis Campus hinter sich. Er erstreckt sich mittlerweile auf drei Etagen. Ebenso ist auch der Standort Jura bereits um eine Etage erweitert worden. Die Belegung steigt beständig und es sind nur noch wenige Büros frei. (mc/pg)

