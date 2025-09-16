T. Rowe Price: Die umstrittenste Fed-Sitzung des Jahres

Von Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price

Ich gehe davon aus, dass die Fed bei ihrer Sitzung in dieser Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird und dass die aktualisierte Kurzfassung der Wirtschaftsprognosen einen leicht sinkenden Trend bei der Arbeitslosenquote und einen steigenden Trend beim Wachstum zum Jahresende zeigen wird. Dies dürfte eine der seit längerem am stärksten umstrittenen Sitzungen des Offenmarktausschusses der Fed sein, mit Meinungsverschiedenheiten in beide Richtungen, wobei einige Ausschussmitglieder für eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte stimmen könnten und auch eine Beibehaltung der Zinsen möglich wäre.

Die Entwicklung der Daten seit der letzten Fed-Sitzung

Die Inflationsdaten für August, die letzte Woche veröffentlicht wurden, bestätigten, dass sich die Auswirkungen der Zölle auf die Verbraucherpreise fortsetzen, aber moderat bleiben. Darüber hinaus stiegen die Mieten/OER stärker als erwartet, vor allem in kleinen Städten im Süden, wodurch von den meisten davon ausgegangen wird, dass sich das Wachstum im Bereich Wohnen im nächsten Monatsbericht verlangsamen wird.

Der Anstieg der Mieten/OER könnte durchaus nur eine vorübergehende Erscheinung sein, aber ich zögere noch, ihn ausser Acht zu lassen, da kleinere Städte tendenziell einen grösseren Anteil an Einfamilienhäusern als Mietobjekte haben. Genau in diesem Segment ist das Wohnungsangebot am knappsten. Insgesamt erhöht die jüngste Veröffentlichung die Wahrscheinlichkeit, dass die Verlangsamung der Inflation im Wohnungsbereich ihren Lauf genommen hat und das Risiko einer erneuten Beschleunigung nicht zu vernachlässigen ist.

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dem Bericht ist, dass die Umrechnung der verschiedenen Inflationskomponenten (VPI, PPI, Importpreise) in den PCE einen moderateren Anstieg für diesen Indikator im August von 0,2 % gegenüber dem Vormonat und 2,9 % gegenüber dem Vorjahr zeigt (gegenüber 0,3 % vor Veröffentlichung der VPI-Daten). Die Gründe dafür: Die starken Zahlen für Wohnraum haben ein geringeres Gewicht im PCE, die Flugpreismassnahmen im PCE waren schwächer als die im VPI verwendeten Daten und einige Warengruppen mit sinkenden Preisen haben einen grösseren Anteil am PCE.

Die Erstanträge für die Woche zum 6. September stiegen um 263.000 (ein Sprung von 236.000 in der Vorwoche). Betrachtet man die Daten auf Bundesstaatenebene, so stammt ein Grossteil des Anstiegs der Anträge aus Texas, und Presseberichten zufolge könnte dies auf die Überschwemmungen in diesem Bundesstaat am Ende des Sommers zurückzuführen sein. Wir haben uns die NSA-Entwicklung der Anträge in den letzten Jahren angesehen, da die Daten aus der Pandemiezeit zu Verzerrungen der saisonalen Anpassungsfaktoren geführt haben. Die üblichen Charts, die wir beobachten, deuten nicht darauf hin, dass dieser Wert durch fundamentale Gründe bedingt ist, sodass sich die Erstanträge in den nächsten Wochen wahrscheinlich normalisieren werden. Nach genauerer Betrachtung der Daten bin ich weniger besorgt über die Daten zu den Erstanträgen als unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung.

Wie wird die Fed die neuesten Daten bewerten?

Ich gehe davon aus, dass die Fed-Mitglieder über die Konzentration niedrigerer Anträge im Raum Houston (siehe oben) berichten werden, was eine gewisse Beruhigung hinsichtlich der Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt bewirken dürfte.

Ich erwarte auch, dass die tiefere Breakeven-Rate der Lohn- und Gehaltsbeschäftigung ausführlich diskutiert wird. Was schliesslich die Inflation betrifft, so wird die Fed berücksichtigen, dass die PCE-Inflation (die ihr offizielles Ziel ist) niedriger ist als die CPI-Inflation.

All diese Faktoren machen eine Zinssenkung bei der Sitzung im September für die Märkte zu einer ausgemachten Sache, auch wenn noch einige Unsicherheit hinsichtlich der Höhe der Senkung (25 Basispunkte oder 50 Basispunkte) und des Ausmasses der Meinungsverschiedenheiten besteht.