Tide Ocean SA gewinnt Swiss Ethics Award

Basel – Die Tide Ocean SA aus Basel wird mit dem Swiss Ethics Award ausgezeichnet. Das Schweizer Unternehmen leistet mit seinen innovativen Ansätzen einen Beitrag zur Lösung der Plastikverschmutzung der Weltmeere. 400 Mio Tonnen Plastik werden jährlich produziert, nur 9% werden recycelt, mehr als 8 Mio Tonnen landen in den Weltmeeren. Tide Ocean betreibt eine komplette Wertschöpfungskette für upcycelten Ozeanplastik und engagiert sich vor allem in Südostasien, der Region mit der höchsten Plastikmüllrate.

Fischer, die früher als Seenomaden vom Fischfang lebten und diesen traditionellen Lebensstil heute nicht mehr weiterführen können, erhalten von Tide Ocean für das Einsammeln von Plastik einen Preis deutlich über dem Markt und dadurch eine neue Einkommensquelle. In Sozialunternehmen wird das Plastik sortiert und verarbeitet. Die dort beschäftigten Arbeiter erhalten eine Sozialversicherung, Ausbildung sowie teilweise eine Unterkunft. Der verschmutzte Plastik wird durch ein weltweit preisgekröntes Verfahren wieder zu vollwertigem und vielfältig einsetzbarem Rohstoff aufbereitet. Das Granulat wird an Abnehmer der plastikverarbeitenden Industrie verkauft und fliesst zurück in den Materialkreislauf in Form von langlebigen Produkten.

Die Produktion des Rezyklats ist umweltschonender als die Herstellung von neuem Plastik und verursacht dreimal weniger CO2-Emmissionen. Wo immer möglich setzt Tide Ocean in der Wertschöpfungskette auf erneuerbare Energien. Lässt sich der Einsatz fossiler Energieformen nicht vermeiden, wird der verursachte CO2-Ausstoos über Aufforstungsprojekte kompensiert.

Indem die ganze Wertschöpfungskette lückenlos umfasst wird, besteht ein ökologisch wie sozial ganzheitliches und international skalierbares Geschäftsmodell, das sich im vorbildlichen Sinn der Ethik verschrieben hat. Dies waren für die Jury die Gründe, Tide Ocean mit dem Swiss Ethics Award auszuzeichnen. Das SWISS EXCELLENCE FORUM zeichnet mit dem Swiss Ethics Award Projekte aus, die die im Bereich der Wirtschaft neue ethische Massstäbe setzen. (mc/pg)

Tide Ocean