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Unberührte Maya-Stätte im mexikanischen Dschungel entdeckt
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Unberührte Maya-Stätte im mexikanischen Dschungel entdeckt

Unberührte Maya-Stätte im mexikanischen Dschungel entdeckt
Von moneycab

Palastartige Gebäude, Wasserkanäle, ein Stein mit eingravierter Enthauptungsszene: Forscher haben in Mexikos Wildnis einen Komplex der Maya gefunden. Die isolierte Lage hatte offenbar Plünderer ferngehalten.

In Mexiko haben Archäologen eine vom Dickicht des Regenwalds überwucherte Maya-Stätte im Dschungel entdeckt. Das Forscherteam gab der Stadt den Namen Minanbé, was in der Sprache der Maya auf der Halbinsel Yucatán »Es gibt keinen Pfad« bedeutet. Der rund 15 Hektar große Ruinenkomplex aus der Zeit zwischen 600 und 900 nach Christus wurde im Biosphärenreservat Calakmul im Bundesstaat Campeche gefunden, wie die Kulturbehörde INAH mitteilte.

Das mexikanisch-slowenische Team um den Archäologen Ivan Šprajc musste zunächst mit Macheten einen fünf Kilometer langen Pfad freischlagen und anschliessend weitere sechs Kilometer in den Regenwald vordringen, um die Fundstätte zu erreichen. Dort entdeckten sie einen 13 Meter hohen Pyramidentempel, Altäre, palastartige Gebäude, Plätze, Wasserkanäle sowie einen Stein mit einer eingravierten Enthauptungsszene.

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