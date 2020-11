Und plötzlich ist Ernstfall: Wie COVID-19 die Rolle der Risk Manager verändert

Luzern – Im Dezember 2019 berichteten die Medien erstmals von einem neuen Virus aus China. Ein paar Monate später waren auch in der Schweiz die Strassen leer und die Bevölkerung musste wochenlang in den eigenen vier Wänden ausharren. Bis dahin ein fast unvorstellbares Szenario. Was bedeutete dieser Ernstfall für das Risk Management?

Im Fokus der ERM Studie 2020 steht die Frage, wie sich die Anforderungen an die Risk Manager in Zeiten der Corona-Krise verändert haben. Können die Risk Manager den Anforderungen gerecht werden? Hat die Unternehmensleitung den Führungsrhythmus angepasst? Und welche Auswirkungen wird die Krise auf die Zukunft der Risk-Management-Profession haben? Diese Fragen beantwortet die Studie, die das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern zusammen mit dem Institut für Controlling der Fachhochschule Kiel und dem Verein SwissERM verfasst hat.

Anpassung des Geschäftsmodells zwingend notwendig

Die Covid-19-Krise hat einmal mehr verdeutlicht, mit welcher Wucht auch als eher selten beurteilte Risiken eintreten können. Diese Tatsache ist für Risk Manager keine Überraschung – und dennoch waren sie erstaunt, mit welcher Geschwindigkeit die Pandemie das Leben und die Wirtschaft in der Schweiz beeinflusst hatte. «Das sollte die Unternehmen wachgerüttelt haben, um mögliche Schwächen im eigenen Geschäftsmodell auszumerzen», sagt Stefan Hunziker, Studienautor und Dozent für Risikomanagement an der Hochschule Luzern. «Dies bedingt einen ganzheitlichen und unternehmensweiten Systemansatz für das Risk Management, um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens regelmässig überprüfen und verbessern zu können», so Hunziker. Insbesondere die Einschätzung von Folgerisiken auf der Makroebene bedarf der Auswertung von unterschiedlichen Informationsquellen und die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf das eigene Unternehmen. Laut des Studienautors sei es zwingend, dass der Risk Manager und die oberste Führungsebene eines Unternehmens das Weltgeschehen aktiv mitverfolgen, um mögliche unternehmensexterne Ursachen mit unternehmensinterner Wirkung beurteilen und bewältigen zu können. Hierzu zählt auch eine enge und transparente Zusammenarbeit zwischen dem Risk Management und der obersten Führungsetage. Zwar löst eine Krise häufig eine intensivere Kommunikation zwischen dem Risk Manager und den Unternehmensverantwortlichen aus, was durchaus als positiv zu bewerten ist. «Allerdings wäre es wünschenswert, wenn dies von Dauer und nicht nur im Krisenfall so wäre», sagt Hunziker.

Ist der Risk Manager auch der Krisenmanager?

Die befragten Risk Manager waren – und sind es noch immer – in der aktuellen Krise stark gefordert. Interessanterweise war jedoch die Mehrheit der befragten Risk Manager nicht gleichzeitig auch als Krisenmanager tätig (vgl. Abbildung 1). In der Mehrzahl der Fälle wird die Doppelfunktion sogar als kritisch gesehen, da in beiden Funktionen unterschiedliche Entscheidungskompetenzen notwendig sind. Zudem kann nach Meinung einiger Risk Manager Umsetzung und Entscheidung nicht gleichzeitig funktionieren. Dennoch ist eine intensive Zusammenarbeit der beiden Funktionen notwendig. Die operative Trennung beider Funktionen hängt unter anderem auch von der Unternehmensgrösse, der organisatorischen Eingliederung und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab.

Erfolgt eine Vereinigung dieser beiden Rollen in einer Person, müssen neben den Standardaufgaben des Risk Managements auch die Funktion des Krisenmanagements vom Risk Manager übernommen werden. Dadurch ist der Fokus des Risk Managers während der Krise stärker auf das Business Continuity Management und die Koordination der Umsetzung von entsprechenden Massnahmen zur Krisenbewältigung gerichtet. So werden stellenweise auch die rechtlichen Beurteilungen der Corona-Verordnungen sowie die Erstellung der Hygienekonzepte, Arbeitsschutzmassnahmen und Pandemiepläne vom Risk Manager übernommen. Es überrascht somit nicht, dass dieser Teil der Interviewpartner eine deutliche Veränderung ihrer aktuellen Aufgaben hin zum Krisenmanager wahrgenommen hat.

Abbildung 1: Ist der Risk Manager gleichzeitig auch der Krisenmanager?

Die Krise als Chance für ein robusteres Risk Management nutzen

Die Risk-Management-Profession erlebt durch die Krise einen spürbaren Aufschwung. Das gesteigerte Bewusstsein für Risiken und Risk Management sollte langfristig aufrechterhalten werden, um Risk Management in der Organisation und in den Unternehmensprozessen weiterhin fest zu etablieren. Auch Risiken mit tiefer Eintrittshäufigkeit müssen ausserhalb von Krisenzeiten Berücksichtigung finden und es gilt, diese Risiken präventiv und reaktiv vorzubereiten und die Massnahmen einzuüben. (HSLU/mc/ps

ERM Report 2020

Die Studie zur Rolle des Risk Managers in der Covid-19-Krise gibt es HIER zum Download.

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ