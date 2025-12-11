Vanguard ETF-Monatsbericht: Weitere Mittelzuflüsse in einem unruhigen November

Von Jonathan Decurtins, Head of Wholesale Schweiz und Liechtenstein

Trotz ungewisser Marktlage investieren Anleger weiterhin in ETFs, wenn auch etwas langsamer als in den vergangenen Monaten.

Im November investierten Anleger insgesamt 23,4 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs, sowohl Aktien- als auch Anleihestrategien beendeten den Monat im Plus.

Mit einem Nettoneuvermögen von 16,9 Milliarden US-Dollar führten Aktien-ETFs das Feld an, Anleihe-ETFs kamen auf ein Plus von 6,4 Milliarden US-Dollar.

Monatsbericht: Anleger gehen vom Gas, ohne auf die Bremse zu treten

Zwar warfen Aktien und Anleihen im November Gewinne ab, doch das globale Marktumfeld war von

Unsicherheit und Unruhe geprägt. Das Ende des Government Shutdown in den USA und eine robuste

Gewinnsaison sorgten für positive Nachrichten, hohe Aktienbewertungen und magere

Wachstumsprognosen belasteten die Stimmung dagegen. Anlegerinnen und Anleger investierten trotzdem weiter in ETFs, wenn auch nicht in demselben rasanten Tempo, das wir über weite Teile dieses Jahres gesehen haben: Zum ersten Mal im laufenden Jahr lagen die Mittelzuflüsse im November unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Aktien-ETFs beendeten den Monat mit Zuflüssen in Höhe von 16,9 Mrd. USD und lagen damit unter dem diesjährigen Monatsdurchschnitt von 23,1 Mrd. USD. Core Equity ETFs standen mit Zuflüssen in Höhe von 9,9 Mrd. USD erneut an der Spitze, wiesen jedoch ihr bisher schwächstes Ergebnis in diesem Jahr aus. Auf regionaler Ebene waren Strategien für Industrieländer- sowie globale Aktien besonders gefragt, beide Kategorien konnten in jedem Monat dieses Jahres zulegen. US-Aktien-ETFs konnten ihre Wachstumsserie der vergangenen vier Monate dagegen nicht fortsetzen und beendeten den November mit Nettoabflüssen.

Im Anleihesegment zeigten Anlegerinnen und Anleger eine klare Präferenz für Euroraum-ETFs, die Nettozuflüsse von insgesamt 3,4 Mrd. USD auswiesen. Euroraumstrategien konnten im laufenden Jahr in jedem Monat zulegen und seit Januar insgesamt 43,6 Mrd. USD einsammeln. Auch ETFs auf Anleihen mit ultrakurzer Laufzeit setzten ihre Wachstumsserie fort, nach Zuflüssen von 3,1 Mrd. USD im November beläuft sich das Nettoneuvermögen der Kategorie in diesem Jahr bereits auf 28,2 Mrd. USD. ETFs auf Unternehmens- und Staatsanleihen beendeten den Monat ebenfalls mit Zuwächsen.

Mit Nettozuflüssen in Höhe von 336,7 Mrd. USD ist der europäische ETF-Markt im laufenden Jahr weiterhin auf Rekordkurs. (Zum Vergleich: Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr lag das Nettoneuvermögen bei lediglich 244,9 Mrd. USD.) Insgesamt haben Anlegerinnen und Anleger bisher 253,8 Mrd. USD in Aktien- und 79,4 Mrd. USD in Anleihe-ETFs investiert.

Multi-Asset-ETFs konnten ebenfalls zulegen, Rohstoff-ETFs wiesen dagegen Nettoabflüsse aus.

Übersicht Wachstumsrückgang im November

Kumulative ETF-Kapitalflüsse der letzten 12 Monate nach Assetklasse (Mrd. USD)

Aktien-ETFs Dominanz von Core Equity ETFs hält an

Kapitalflüsse nach Segment: Laufender Monat (Mio. USD)

Mit einem Nettoneuvermögen von 9,9 Mrd. USD konnten Core Equity ETFs erneut deutlich zulegen und ihr Nettoneuvermögen im laufenden Jahr auf 168,4 Mrd. USD ausbauen. Nachhaltigkeits- und SmartBeta-ETFs folgten 2,4 bzw. 2,1 Mrd. USD abgeschlagen auf den Plätzen 2 und 3, Schlusslichter waren Segment- (-280 Mio. USD) und Themen-ETFs (-158 Mio. USD).

ETFs auf Industrieländeraktien besonders gefragt

Nettoneuvermögen von Aktien-ETFs nach Region: Laufender Monat (Mio. USD)

ETFs auf Industrieländeraktien konnten insgesamt 5,9 Mrd. USD einsammeln und landeten damit auf Platz 1, seit Jahresbeginn belaufen sich die Nettozuflüsse in dieser Kategorie bereits auf 57,2 Mrd. USD.

ETFs auf Schwellenländer- und globale Aktien wiesen ebenfalls Nettomittelzuflüsse in Höhe von 2,9 bzw. 1,8 Mrd. USD aus. US-Aktien-ETFs, die im Vormonat noch um 7,4 Mrd. USD zulegen konnten, mussten dagegen Nettoabflüsse in Höhe von – 1,2 Mrd. USD hinnehmen.

Anleihe-ETFs Ultra-Short Maturity Bond ETFs an der Spitze

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Kategorie: Laufender Monat (Mio. USD)

Mit einem Nettoneuvermögen von 3,1 Mrd. USD führten ETFs auf ultrakurzfristige Anleihen das Feld an,

Corporate Bond ETFs standen mit einem Plus von 2,1 Mrd. USD auf Platz 2. Ultra-Short Maturity Bond ETFs konnten in jedem Monat des laufenden Jahres zulegen und seit Januar insgesamt 28,2 Mrd. USD einsammeln. Mit Nettoabflüssen in Höhe von 242 Mio. USD bildeten Green Bond ETFs das Schlusslicht.

ETFs auf Euroraum-Anleihen erneut auf Platz 1

Nettoneuvermögen von Anleihe-ETFs nach Region: Laufender Monat (Mio. USD)

Mit einem Plus von 3,4 Mrd. USD führten ETFs auf Euroraum-Anleihen das Feld erneut an und beendeten bereits den elften Monat in Folge im Plus. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Nettoneuvermögen der Kategorie auf 43,6 Mrd. USD. ETFs auf US- und globale Anleihen landeten mit Nettozuflüssen in Höhe von 2,1 bzw. 1,0 Mrd. USD auf den Plätzen 2 und 3, die grössten Verlierer waren ETFs auf britische (-473 Mio. USD) und deutsche Anleihen (-157 Mio. USD).

Vanguard