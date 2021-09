Verleihung der »Ig-Nobelpreise«: Wenn Sex wie Nasenspray wirkt

Nicht immer ist die Arbeit von Forscherinnen und Forschern bahnbrechend. Manchmal ist sie vor allem absurd. Zehn solcher Arbeiten sind nun mit dem »Ig-Nobelpreis« ausgezeichnet worden – darunter auch deutsche Beiträge.

Kann man am Gewicht eines Politikers den Grad der Korruption ablesen? Können Bärte Schläge ins Gesicht abfedern? Und: Welchen Effekt hat Sex auf eine verstopfte Nase?

Das sind Fragen, die sich vielleicht gar nicht stellen – auf die es nun aber Antworten gibt, Forscherinnen und Forschern sei Dank.

Erst lachen, dann nachdenken

In der Nacht zum Freitag sind an der altehrwürdigen Harvard-Universität in Cambridge die Ig-Nobelpreise verliehen worden – Auszeichnungen für wissenschaftliche Forschungsarbeiten, die »Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen« sollen, wie es von den Veranstaltern heisst.

