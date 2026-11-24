Villigen – Am 25. November 1996 begann am Paul Scherrer Institut PSI alles mit einer Weltpremiere: Erstmals wurde ein Krebspatient mit Protonen mittels Pencil-Beam-Scanning behandelt, auch Spot-Scanning genannt. Dieser Erfolg prägt die Protonentherapie bis heute, denn inzwischen ist diese am PSI entwickelte Technik international Standard. Aber die Forschung am PSI geht weiter – mit dem Ziel, die Behandlung noch präziser, schonender und für mehr Menschen zugänglich zu machen.

Vom Klettverschluss über das World Wide Web bis zum Pencil-Beam-Scanning in der Protonentherapie: Viele Schweizer Entwicklungen haben sich global durchgesetzt. Doch nicht alle sind weithin bekannt, darunter die Pencil-Beam-Scanning-Technik zur Krebstherapie mittels Protonen. Dabei schrieb das PSI in Villigen mit ihrer Einführung vor 30 Jahren Geschichte in der Strahlentherapie.

Am 25. November 1996 bestrahlten medizinische Fachleute am PSI das erste Mal einen Patienten mit dem Pencil-Beam-Scanning-Verfahren. Internationale Fachleute beäugten die neue Technik am Anfang kritisch, da sie sehr anspruchsvoll ist. Bis dato galt ein anderes, einfacheres Verfahren in der Protonentherapie als Standard. Es dauerte daher seine Zeit, bis Radioonkologinnen und -onkologen weltweit realisierten, dass sich das Pencil-Beam-Scanning besser an die individuelle Geometrie eines Tumors anpassen lässt.

Seither haben Krebspatientinnen und -patienten rund um den Globus von der Erfindung made at PSI profitiert. Heute kommt die Protonentherapie am PSI bei unterschiedlichen Tumorerkrankungen zum Einsatz, darunter solchen des Gehirns und Rückenmarks sowie im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Der gemeinsame Nenner: Die Tumore liegen nahe an empfindlichen Organen und Strukturen, die möglichst wenig Strahlung abbekommen sollen.

«Die Frage ist nicht nur, ob die Patientinnen und Patienten den Krebs überleben, sondern wie das Leben danach für sie weitergeht», sagt Alexey Cherchik, Radioonkologe am Zentrum für Protonentherapie des PSI. «Können beispielsweise Patientinnen und Patienten, die an einem Tumor im HNO-Bereich behandelt wurden, je wieder mit ihrer Familie zusammen schmerzfrei eine Mahlzeit einnehmen? Wird sich ihre Stimme regenerieren? Bleibt nach der Behandlung eines Hirntumors ihre Erinnerung intakt?»

Nicht nur überleben, sondern gut weiterleben

Eine Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich kann die Speicheldrüsen, die Schleimhäute, den Kehlkopf sowie die Schluckmuskulatur in Mitleidenschaft ziehen. «Sind durch die Strahlentherapie solche wichtigen Strukturen geschädigt, hat das gravierende Folgen», sagt Damien Weber, Chefarzt und Leiter des Zentrums für Protonentherapie am PSI.

Speichel beispielsweise ist essenziell, um kauen, schlucken und den Geschmack von Essen wertschätzen zu können. «Unter Umständen benötigen Betroffene sogar eine Ernährungssonde während der Behandlung und für eine längere Zeit danach.» Über einen Schlauch wird Flüssignahrung dann direkt in den Magen oder den Dünndarm eingeführt.

Die Protonentherapie kann solche Nebenwirkungen verringern, weil sich die Strahlung gezielter auf den Tumor begrenzen lässt und somit die Belastung des umliegenden gesunden Gewebes reduziert wird. Bei einer klinischen Studie in den USA litten Patientinnen und Patienten mit Mund-Rachen-Krebs nach einer Protonentherapie seltener unter Mundtrockenheit sowie Schluckbeschwerden und mussten seltener künstlich ernährt werden, im Vergleich zu Betroffenen, die sich einer konventionellen Strahlentherapie unterzogen hatten. «Die Protonentherapie behandelt nicht nur den Tumor, sondern trägt dazu bei, die Würde der Betroffenen zu bewahren – und die Eigenschaften, die jeden Menschen zu dem machen, was er ist», sagt Alexey Cherchik.



Kinder vor Spätfolgen schützen

Von den Vorteilen der Protonentherapie profitieren insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, erklärt Damien Weber: «Sie haben ein höheres Risiko, dass eine Krebsbestrahlung bei ihnen Langzeitschäden verursacht, mit denen sie ihr ganzes weiteres Leben zu kämpfen haben: von Tumoren, die erst durch die Bestrahlung entstehen, über Hörschäden und Beeinträchtigungen im Wachstum bis hin zu Lernschwächen. Welche Spätfolgen auftreten, hängt unter anderem von der Lage des ursprünglichen Tumors und den bestrahlten Körperregionen ab.»

Eine Strahlentherapie kann beispielsweise die Hörschnecke im Innenohr in Mitleidenschaft ziehen oder die Hirnanhangdrüse an der Basis des Gehirns, die als Schaltzentrale mehrere wichtige Hormonsysteme des Körpers steuert und auch eine wichtige Rolle beim Wachstum spielt.

Zwei PSI-Studien untersuchten, wie es krebskranken Kindern und Jugendlichen während der Protonentherapie und in den Jahren danach ging. «Zu Beginn war ihre Lebensqualität schlechter als die von gesunden Gleichaltrigen. In den folgenden zwei Jahren verbesserte sie sich jedoch stetig», sagt Cherchik. Nach zwei Jahren war ihre Lebensqualität wieder mit derjenigen gesunder Kinder und Jugendlicher vergleichbar. Cherchik betont jedoch, dass diese Verbesserung nicht allein auf die Protonentherapie zurückzuführen sei: Auch andere medizinische Behandlungen und die Unterstützung durch die Familie spielten eine wichtige Rolle.

Im Bogen

Noch schonender für gesundes Gewebe ist die sogenannte Arc-Technik − in der konventionellen Strahlentherapie schon länger Standard. «Wir sind eines der ersten Protonentherapiezentren weltweit, die das Verfahren bei Patientinnen und Patienten im Kopf-Hals-Bereich einsetzen», sagt Cherchik.

Während die Protonen bei der herkömmlichen Behandlung aus wenigen festgelegten Richtungen auf den Tumor treffen, kommen sie bei der Arc-Therapie aus deutlich mehr Einstrahlwinkeln entlang eines Bogens (Englisch: arc) um den Patienten oder die Patientin. Dadurch lässt sich die Dosis noch besser verteilen. «Erste klinische Erfahrungen sind ermutigend», sagt Cherchik.

Die kommenden Jahrzehnte

Die ersten 30 Jahre der Protonentherapie waren vor allem eine Erfolgsgeschichte der Physik: Es gelang, die Protonenstrahlen immer präziser auf Tumore zu richten und dabei das umliegende gesunde Gewebe möglichst zu schonen. In den kommenden 30 Jahren dürften vor allem Fortschritte in der Bildgebung, der künstlichen Intelligenz und der Tumorbiologie die Behandlung weiter verbessern.

Ein Forschungsfeld ist die FLASH-Technik, an der das PSI intensiv forscht: Dabei wird die gesamte Strahlendosis innerhalb von Millisekunden verabreicht. «Die eigentliche Bestrahlung könnte so statt Minuten nur noch Sekunden dauern und zudem liesse sich die Anzahl der Behandlungssitzungen reduzieren», sagt David Meer, Leiter der Technologieentwicklung am Zentrum für Protonentherapie.

Auch der Einsatz von Minibeams ist vielversprechend: Der Protonenstrahl wird dabei in viele, räumlich voneinander getrennte Strahlen aufgeteilt, die jeweils weniger als einen Millimeter breit sind. «Diese Minibeams kann man sich wie viele einzelne kleine Nadelstiche in den Tumor vorstellen», sagt Meer. Beide Ansätze – FLASH und Minibeams − zielen darauf, mögliche Nebenwirkungen im gesunden Gewebe noch weiter zu reduzieren.

Grosses Potenzial haben auch die KI-gestützte Bildgebung und eine laufende Anpassung des Bestrahlungsplans. «Während einer mehrwöchigen Behandlung verändert sich der Körper: Patientinnen und Patienten verlieren oder gewinnen Gewicht, der Tumor schrumpft oder Organe können sich minimal verschieben», erklärt David Meer. Künftig könnte der Behandlungsplan solche Veränderungen von Tag zu Tag berücksichtigen.

Schliesslich arbeitet das PSI daran, Protonentherapieanlagen kompakter zu machen. Statt einen grossen rotierenden Bestrahlungsarm, die sogenannte Gantry, zu drehen, um den Protonenstrahl aus verschiedenen Winkeln auf den Tumor zu lenken, könnte die Patientin oder der Patient auf einem dreh- und neigbaren Behandlungsstuhl positioniert werden. Weniger komplexe Maschinen mit geringerem Platzbedarf könnten die Protonentherapie so künftig auch für kleinere Behandlungszentren rentabel und dadurch für mehr Krebserkrankte weltweit zugänglich machen. (PSI/mc/pg)

Paul Scherrer Institut PSI