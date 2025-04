VP Bank Spotanalyse: China beschliesst Gegenmassnahmen auf US-Zölle

China reagiert drastisch und verhängt ebenfalls Zölle von 34 % auf Waren aus den USA. Diese sollen ab dem 10. April in Kraft treten. Zudem werden nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums Exportkontrollen für sieben Seltene Erden eingeführt. Die Kontrollen sollen bereits im Laufe des Tages in Kraft treten.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Doch damit nicht genug: Eine ganze Reihe amerikanischer Unternehmen wird auf eine schwarze Liste für Exportkontrollen gesetzt. Elf US-Unternehmen wurden als «unzuverlässig» eingestuft. Das erlaubt der Regierung, Sanktionen gegen ausländische Firmen zu verhängen. China hat zudem eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht.

Wenn nun auch die EU Gegenmassnahmen ergreift, wären alle wichtigen Wirtschaftsräume in einen Zollkrieg verwickelt. Die Weltwirtschaft würde massiv geschädigt werden.

Noch ist es nicht so weit. Nach wie vor ruhen die Hoffnungen auf den Verhandlungen. Die drastische Reaktion der Finanzmärkte könnte Donald Trump zum Einlenken zwingen. Die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten hat das Potenzial, viele US-Bürger zu verärgern. Innerhalb des republikanischen Lagers kann es bei deutlich sinkenden Umfragewerten zu einem Bruch der Gefolgschaft kommen. Die Entwicklung in den kommenden Tagen wird jedenfalls dynamisch bleiben. Das Überraschungspotenzial bleibt gross. (VPB/mc)