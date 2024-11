VP Bank Spotanalyse Deutschland: Regierungskoalition zerbricht

Scholz bricht mit Lindner – Aus für Ampel-Koalition

Nach einem erbitterten Richtungsstreit vor allem über den künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik kündigte Kanzler Olaf Scholz an, Finanzminister Christian Lindner aus dem Kabinett zu schmeissen. Der Bundestag solle am 15. Januar über eine Vertrauensfrage abstimmen.