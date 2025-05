VP Bank Spotanalyse: Fed hält sich mit Zinssenkung (noch) zurück

Die Sicht des Raiffeisen-Chefökonomen: Mehr als nur ein Hype

E-Mail-Bestellungen, die automatisch eingelesen und ausgelöst werden, Kameras zur visuellen Kontrolle in der Produktion und Sprachassistenten, die den Arbeitsrapport auf der Baustelle automatisch ausfüllen – was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, sind heute konkrete Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz (KI) in der Schweizer Wirtschaft. Die Einsatzmöglichkeiten von KI sind beeindruckend, doch viele Entscheidungsträger tun […]