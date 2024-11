VP Bank Spotanalyse: Implikationen der US-Wahlen für Geldpolitik und Europa

Was eine ‹Rote Welle› für die US-Wirtschaft bedeuten könnte

Während Trump in einer ersten Rede bereits das «goldene Zeitalter» Amerikas ankündigt, dürfte man sich in den Führungsetagen so mancher Exporteure in Europa und China nicht ganz so optimistische Gedanken über die künftigen Handelsbeziehungen mit der grössten Volkswirtschaft machen.