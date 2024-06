VP Bank Spotanalyse: Nach Inflationsdaten – Senkt die SNB im Juni die Zinsen ein zweites Mal?

Die Inflationsrate in der Schweiz bleibt im Mai unverändert bei 1.4 %. Auch die Kerninflationsrate verharrt mit 1.2 % auf dem Vormonatsniveau.

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die Preisentwicklungen entsprechen dem, was zu erwarten gewesen war. Dies gilt auch für den Vormonatsvergleich. Gegenüber April stiegen die Preise um 0.3 %. Dieser Anstieg beruht unter anderem auf höheren Preisen für Wohnungsmieten und für Pauschalreisen ins Ausland. Ebenfalls gestiegen sind die Preise für diverse frische Gemüse sowie für Benzin. Die Preise für Heizöl und ausländischen Rotwein sind hingegen gesunken.

Die Frage ist jetzt, ob die Schweizerische Nationalbank (SNB) in zwei Wochen den Leitzins erneut senkt, nachdem es im März zu einer überraschend frühzeitigen geldpolitischen Lockerung kam. Die eidgenössischen Währungshüter lassen sich nur ungern in die Karten schauen. Da es im Mai zu keinem weiteren Inflationsrückgang kam und die Teuerungsrate im April sogar von 1 % auf 1.4 % angestiegen war, ist auch nicht ausgeschlossen, dass die SNB bei der nächsten Gelegenheit Mitte Junipausiert und mit einer weiteren Zinssenkung bis zum September wartet.

Eine Pause würde an den Märkten als Signal interpretiert, dass sich die SNB ihrer Sache vielleicht doch nicht so sicher ist. Gerade deshalb rechnen wir mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung in zwei Wochen. Ins Kalkül ziehen wir dabei auch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr mehrmals ihre Schlüsselzinsen senken wird.

Da die SNB bei ihren geldpolitischen Entscheidungen auch die Wechselkursentwicklung betrachtet, dürften die Währungshüter in Bern an einer gleichbleibenden Zinsdifferenz Interesse haben. Im Anschluss an die Juni-Sitzung rechnen wir dann mit einer Zinssenkungspause im September.