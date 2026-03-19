VP Bank Spotanalyse: SNB in komfortabler Situation

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Iran-Krieg macht die Situation aber komplexer.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihre Leitzinsen unverändert bei 0 %.

Eigentlich könnten die eidgenössischen Währungshüter zufrieden sein. Die Inflationsrate hält sich über der Nullmarke. Gleichzeitig verursachen die Franken-Kurse keine akuten Kopfschmerzen. Doch der Iran-Krieg bringt für die Schweizer Wirtschaft und die Geldpolitik so manche Herausforderung.

Ein Anstieg der Inflationsrate von annähernd Null auf etwas höhere Niveaus ist nicht nur verschmerzbar, sondern wäre auch im Sinne der SNB. Eine steigende Teuerungsrate ist wegen des tiefen Ausgangsniveaus wesentlich besser verkraftbar als etwa in den USA oder der Eurozone. Darüber hinaus hätte die SNB in Anbetracht von Nullzinsen auch grossen zinspolitischen Spielraum, ohne gleich deutliche konjunkturelle Schäden zu verursachen.

So in etwa sieht es auch die SNB. Mit den gestiegenen Energiepreisen als Folge des Kriegs im Nahen Osten würde die Inflation in den nächsten Quartalen stärker zunehmen, hiess es von der SNB. Entsprechend liegt die bedingte Inflationsprognose in der kurzen Frist höher als noch im Dezember. In der mittleren Frist ist sie aufgrund des stärkeren Frankens leicht tiefer. Die Prognose befände sich aber weiterhin im Bereich der Preisstabilität. Somit sind die Währungshüter in einer komfortablen Situation.

Würde der Konflikt in Nahost anhalten und die Inflationsrate wegen noch höherer Energiepreise deutlicher zulegen und gleichzeitig der Franken in seiner Funktion als sicherer Hafen aufwerten, wäre die Situation komplexer. Angemerkt sei, dass der Franken dann wohl gegenüber dem Euro aufwerten würde, nicht aber im Verhältnis zum Dollar – der Greenback hat bei geopolitischen Krisen die Nase vorn. Die SNB könnte in solch einer Situation die Zinsen erhöhen, etwaige Devisenmarktinterventionen müssten mittels Repo-Geschäften und T-Bills sterilisiert werden. Richtig entspannt kann man deshalb bei der SNB nicht sein.