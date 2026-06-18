VP Bank Spotanalyse: SNB sieht keinen Handlungsbedarf

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Inflationsprognose mittelfristig unverändert.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihren Leitzins erwartungsgemäss unverändert auf 0 %.

Die SNB befindet in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung, dass der mittelfristige Inflationsdruck gegenüber der letzten Beurteilung im März praktisch unverändert geblieben sei. Die Geldpolitik sei angemessen, um die Inflation im Bereich der Preisstabilität zu halten, und sie stütze die Wirtschaftsentwicklung. Die Nationalbank werde die Lage weiter beobachten und die Geldpolitik, wenn nötig, anpassen, um die Preisstabilität sicherzustellen.

Die SNB geht nicht davon aus, dass die Inflationsraten nachhaltig ansteigen werden. Vielmehr dürften sie in der ersten Jahreshälfte 2027 wieder leicht zurückgehen. Mittelfristig bleibt damit die Inflationsprognose nahezu unverändert.

Akuter Handlungsdruck besteht für die SNB nicht. Die Inflationsrate ist noch immer verhältnismässig tief. Allerdings mag in Anbetracht einer Teuerungsrate, die nun klar über 0 % liegt, der gegenwärtige negative kurzfristige Geldmarktsatz (Saron) nicht recht passen.

Gerade deshalb könnte im zweiten Halbjahr ein zinspolitischer Anpassungsbedarf bestehen. Eine Zinserhöhung im laufenden Jahr ist deshalb keineswegs abwegig.