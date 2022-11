VP Bank Spotanalyse: US-Zinskurve sendet Rezessionssignal

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass der Leitzins in den USA über der Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe liegt. Jetzt ist mal wieder so weit.

von Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank

Nach der Veröffentlichung der Inflationsrate für den Oktober diese Woche starteten festverzinsliche Titel eine Rally. Die Teuerungsrate war deutlicher gefallen als erwartet. Die Kursgewinne von Staatstiteln fielen so gross aus, dass nun die Renditen am langen Ende der Zinskurve unter dem oberen Rand des Fed-Zielbands für die Fed Funds Target Rate liegt. Dieses Zielband liegt aktuell zwischen 3.75 % und 4.00 %. Die Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe weist nach dem gestrigen Tag gerade einmal eine Rendite von etwas über 3.80 % aus.

Seit dem Jahr 2000 kam dies gerade dreimal vor. Solch eine Konstellation war anzutreffen nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, vor und im Zuge der Finanzmarktkrise in den Jahren 2006 und 2007 und im Jahr 2019, als sich eine Abkühlung der US-Wirtschaft abzeichnete. Solch eine deutliche Inversion der Zinskurve war nicht nur seit dem Jahr 2000, sondern auch in den Jahrzehnten davor ein verlässliches Signal für eine anstehende Rezession.

An den Finanzmärkten scheint man sich also einig zu sein: Die Wirtschaft wird sich schon bald empfindlich abkühlen. Fallende Renditen am langen Ende der Zinskurve bedeuten auch, dass auf zukünftig fallende Zinsen gesetzt wird. Mehr noch: Die Inversion der Zinskurve ist gleichzeitig ein Kompliment der Finanzmärkte an die US-Notenbank Fed. Sie signalisieren Vertrauen in die Geldpolitik und glauben, die Fed habe schon bald ein Grund, den Leitzins zu senken. Deshalb werden langfristige Zinstitel gekauft, weil sie vor dem Hintergrund erwarteter fallender Inflationsraten als attraktiv erscheinen.

Tatsächlich dürfte die in den USA erwartete Rezession den hohen Inflationsraten den Garaus machen. Anders als in Europa ist in den USA die hohe Inflationsrate in einem hohen Mass nachfragebedingt. Der restriktive geldpolitische Kurs wird die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dämpfen und die Inflation zur Räson bringen. (VP Bank/mc)