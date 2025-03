VP Bank Spotanalyse USA: Fed belässt die Leitzinsen im März bei 4.5%

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Weitere Zinssenkungen werden durch die amerikanische Notenbank in Aussicht gestellt.

Die amerikanischen Währungshüter schwimmen. Die Unsicherheiten seien hoch, hiess es. Deshalb haben es die US-Währungshüter keine Eile die Leitzinsen weiter zu reduzieren. In den aktualisierten Projektionen sind jedoch noch immer zwei Zinssenkungen für das laufende Jahr vorgesehen. Geht es aber nach einigen Mitgliedern, wird es im laufenden Jahr zu keinen weiteren geldpolitischen Lockerungen mehr kommen.

Gleichzeitig wurde die Prognose für die Kerninflationsrate für das laufende Jahr angehoben. Der Rückgang der Inflation erweist sich nach Ansicht der Fed-Offiziellen also weiterhin als zäh. Das Thema «Unsicherheit» dominierte auch die Pressekonferenz. Fed-Chef Jerome Powell scheint sich derzeit in der Rolle des Beobachters wohlzufühlen.

Die Bilanzsummenreduktion wird inzwischen verlangsamt. Der Abbau der Staatsanleihen soll monatlich bei höchsten 5 Mrd. USD liegen, bisher waren es 25 Mrd. USD. Hintergrund sind die Verspannungen am Geldmarkt, abzulesen an höheren Aufschlägen für Finanzinstitute, die sich am Interbankenmarkt kurzfristig Geld ausleihen müssen.

Für die Fed ist die Geldpolitik im Vergleich zum Vorjahr zu einem schwierigen Balanceakt geworden. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump könnte die Inflation in die Höhe treiben. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Trumps disruptive Wirtschaftspolitik zu einer starken Verunsicherung von Konsumenten und Unternehmern führt. Aber nicht nur die Verunsicherung, sondern auch die Entlassungen von Staatsbediensteten durch Elon Musks Effizienzbehörde DODGE werden sich in den nächsten Monaten in den Arbeitsmarktstatistiken niederschlagen.

Gemessen daran und dem mit 4.5 % immer noch relativ hohen Leitzinsniveau könnte die Fed weitere geldpolitischer Lockerungen in Erwägung ziehen. In Anbetracht der von den Zöllen ausgehenden Inflationsraten wird sich aber wohl vorerst bei ihrer abwartenden Haltung bleiben. Zinssenkungen bleiben im laufenden Jahr weiter wahrscheinlich – allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.