VP Bank Spotanalyse USA: Inflationsrate ist auf Rückzugskurs

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

USA: Entspannungssignale der Inflationsrate

Die Kernteuerungsrate geht von 6.6 % auf 6.3 % zurück.

Endlich, die Inflationsrate kann auch auf der Unterseite überraschen! In Zeiten hohen Preisauftriebs ist die monatliche Inflationszahl der Heilige Gral unter den Daten. Die gute Nachricht dabei ist: Die Inflation ist auf deutlichem Rückzugskurs. Die Teuerungsrate geht nun den vierten Monat in Folge zurück. Zwar fällt der Preisauftrieb mit 7.7 % immer noch kräftig aus, doch die Richtung stimmt. Beruhigend ist auch, dass sich an der Zusammensetzung der Inflation gegenüber den Vormonaten nichts geändert hat. Es kam zu keinem zusätzlichen Brandherd. Ein zentraler Hauptreiber für die hohe Teuerung bleibt die Mietpreisentwicklung.

Wenn sich an der Zusammensetzung der Inflationsrate nichts verändert, wird es in den kommenden Monaten zu veritablen Basiseffekten kommen. Darüber hinaus gibt es zuverlässige Signale aus dem Immobilienmarkt, dass der starke Mietpreisanstieg abflauen wird. Ist dies der Fall, hat dies einen signifikanten Einfluss auf die Inflationsrate. Mieten und kalkulatorische Eigenmieten sind mit einem Anteil von rund einem Drittel der dickste Brocken im Konsumentenpreisindex. Ein geringer Anstieg der Mieten hätte merklich positive Effekte auf die Gesamtinflationsrate.

Jerome Powell hat Grund zum Durchatmen. Auch wenn die Inflationsraten nach wie vor üppig ausfallen, die Richtung stimmt. Wenn es zu keinen weiteren externen Schocks kommt, werden die Teuerungsraten im kommenden Jahr noch merklicher fallen. Für die Fed rückt der Zeitpunkt, an der sie von weiteren Zinsanhebungen absehen kann, näher.