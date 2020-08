St. Gallen – Wissenschaftliche Ergebnisse im Kurzformat, kunstvoll verpackt und prägnant erklärt: Das bietet die Bewegtbildserie Academic GIFts. Das jüngste Video befasst sich mit folgender Frage:

Academic GIFt Episode #15: Was bedeutet exponentielles Wachstum?

Inmitten all der Verwirrung hat die Corona-Krise eines überdeutlich gemacht: Es ist schwierig, uns mit dem Begriff des exponentiellen Wachstums zu befassen. Viele Menschen waren überrascht von der Tatsache, dass Krankenhäuser an einem Tag nur ein paar Beatmungsgeräte brauchen könnten…und bald darauf Tausende von ihnen. Prof. Dr. Johanna Gollnhofer and Matthias Fuchs vom Institute of Customer Insight an der Universität St.Gallen (ICI-HSG) erklären im jüngsten Video das Phänomen des exponentiellen Wachstums.

Animierte Bewegtbildserie Academic GIFts

In animierten Kurzfilmen bringen Nachwuchsforschende der Universität St.Gallen (HSG) Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit spielerisch auf den Punkt. Mit Illustrationen und Grafikelementen, Text- und Typographiebausteinen entfalten Academic GIFts ihre Wirkung auf jedem Smartphone oder Bildschirm.

Die Reihe umfasst Themen aus allen Fachbereichen der Universität St.Gallen. Jedes kleine Werk widmet sich einer Fragestellung aus den HSG-Diszplinen Management, Finanzen, Wirtschaft, Kultur, Recht und Gesellschaft.

