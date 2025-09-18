Wenn KI über Wissenschaft informiert: Vorsichtige Schweizer Bevölkerung

Zürich – Gemäss dem Wissenschaftsbarometer 2025 der Universität Zürich unterstützt die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Forschung und verurteilt Angriffe auf die Wissenschaft. Die meisten nutzen Künstliche Intelligenz, viele nähern sich ihr aber mit Vorsicht.

Die Schweizer Bevölkerung steht Wissenschaft und Forschung weiterhin überwiegend positiv gegenüber. Dies ergab das Wissenschaftsbarometer Schweiz 2025 der Universität Zürich. Dabei untersuchen die Forschenden alle drei Jahre, welche Einstellung die Schweizer Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung hat und wo sie sich darüber informiert.

Viele der mehr als 1500 Befragten halten Forschung für notwendig, befürworten staatliche Förderung und finden, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. 60 Prozent geben an, der Wissenschaft stark oder sehr stark zu vertrauen – ein stabil hoher Wert, obwohl der Anteil der Skeptischen zuletzt etwas zugenommen hat.

Mehrheitlich positives Image der Wissenschaft

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Innovations- und Wissensgesellschaft Schweiz auf einem robusten Fundament steht: Die Schweizer Bevölkerung steht der Forschung mehrheitlich klar positiv gegenüber», sagt Co-Projektleiter Mike S. Schäfer, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Das zeige sich auch an einem weiteren Befund: «Während die Befragten sachliche Kritik an der Wissenschaft, ihren Methoden oder Geldgebern für legitim halten, werden persönliche Angriffe wie Beleidigungen, Drohungen oder Gewalt gegen Forschende klar abgelehnt – das ist ein wichtiges Signal für den gesellschaftlichen Diskurs.»

Jenseits dieser Gemeinsamkeiten zeigen sich aber durchaus Unterschiede zwischen Personengruppen. Analysiert man wissenschaftsbezogenes Wissen, Interesse, Einstellungen und Vertrauen gemeinsam, dann zeigen sich in der Schweiz vier Gruppen, die unterschiedlich auf Wissenschaft und Forschung schauen: Die wissenschaftsaffinen «Sciencephiles» haben ein sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft, die «Kritisch Interessierten» sind zwar forschungsaffin, sehen aber auch klare Grenzen der Wissenschaft. Beide Gruppen machen zusammen rund ein Drittel der Bevölkerung aus. Rund 48 Prozent der Bevölkerung interessieren sich als «Passive Unterstützer» eher aus der Ferne für Wissenschaft. Die «Skeptischen» machen rund 17 Prozent aus.

TV als wichtige Informationsquelle, KI-Tools bei Jüngeren beliebt

Bei den Informationsquellen zu wissenschaftlichen Themen bleibt das Fernsehen das wichtigste Einzelmedium, gefolgt von Zeitungen und Zeitschriften. Filme und Serien gewinnen an Bedeutung; Wikipedia und Behörden-Websites bleiben wichtig. Videoplattformen und KI-Tools werden besonders von Jüngeren genutzt und liegen vor Radio, Podcasts und Messengern. Neben Medien spielt auch der persönliche Austausch eine Rolle: Viele sprechen im Freundes- und Bekanntenkreis über wissenschaftliche Themen oder besuchen Zoos, Museen und Veranstaltungen.

«Wir sehen hier die klaren Spuren des Medienwandels», sagt Co-Projektleiterin Julia Metag, Professorin an der Universität Münster. «Klassische Kanäle bleiben relevant, aber audiovisuelle Formate und digitale Angebote – inklusive KI-Tools – prägen besonders Jüngere und beeinflussen, wie sie mit Wissenschaft in Kontakt kommen.»

Votum für Digitale Souveränität und eigene Schweizer KI-Modelle

Eine Mehrheit der Bevölkerung nutzt Künstliche Intelligenz; rund ein Viertel sogar häufig. Dies aber mit Vorsicht: Fast die Hälfte der Befragten hält KI nicht oder eher nicht für eine vertrauenswürdige Informationsquelle bei wissenschaftlichen Themen, umgekehrt vertrauen nur wenige diesen Informationen stark. Zudem sprechen sich 71 Prozent dafür aus, dass die Schweiz eigene KI-Modelle entwickelt, um unabhängiger von den USA und China zu sein.

«Die Menschen wünschen sich Schweizer KI-Infrastrukturen und bleiben zugleich vorsichtig bei KI als Informationsressource», sagt Co-Projektleiter Niels G. Mede, Assistenzprofessor an der Universität Wageningen. «Diese Kombination aus Vertrauen in Schweizer Innovationskraft und gesunder Skepsis gegenüber aktuellen KI-Tools ist ein wichtiger Ausgangspunkt für eine verantwortungsvolle KI-Strategie in Wissenschaft und Gesellschaft.» (UZH/mc/pg)