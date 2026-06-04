Westhive eröffnet neuen Standort in Zürich-Altstetten

Zürich – Die Westhive AG setzt ihren Wachstumskurs fort und kündigt mit Westhive Altstetten einen neuen Standort in Zürich an. Der neue Hub entsteht an der Flurstrasse, direkt gegenüber dem Koch-Quartier, und vereint auf rund 5’000 Quadratmetern Arbeitsplätze, Eventflächen und Gastronomie unter einem Dach.

Altstetten zählt aktuell zu den dynamischsten Entwicklungsgebieten der Stadt Zürich. Der Stadtteil befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Neben neu entstehender Wohnfläche verlagert sich die Nutzung ehemals industriell geprägter Areale zunehmend hin zu Büro-, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen. Für Westhive bietet dieses Umfeld ideale Voraussetzungen, um moderne Arbeits- und Begegnungsräume zu schaffen.

Die Büroflächen von Westhive Altstetten erstrecken sich über das erste und zweite Obergeschoss und richten sich an kleinere wie auch grössere Teams, Unternehmen sowie wachsende Startups und Scale-Ups. Der hochwertige Ausbaustandard ermöglicht ein attraktives, flexibles Arbeitsumfeld mit dem für Westhive typischen Mix aus Arbeitsplatzangebot, Community-Flächen und Events.

Übernahme eines etablierten Gastrostandorts

Ein zentrales Element des neuen Standorts ist das Gastronomiekonzept. Westhive übernimmt einen bereits etablierten Gastrostandort mit hoher täglicher Frequenz und integriert dort sein bestehendes, erfolgreiches Food-Konzept. Den in der Nachbarschaft ansässigen Unternehmen steht damit ein grosses und vielseitiges Gastronomieangebot zur Verfügung. Dieses wird bereits heute von Mitarbeitenden aus der Umgebung rege genutzt und kann flexibel in betriebliche Verpflegungsmodelle integriert werden.

Durch erweiterte Öffnungszeiten in den Abendstunden richtet sich das Angebot künftig zudem verstärkt an die im Quartier wohnende Bevölkerung und stärkt den Standort auch als Begegnungsort über die klassischen Bürozeiten hinaus.

Die Eröffnung der Gastronomie ist für Oktober 2026 geplant. Der Coworking-Bereich von Westhive Altstetten folgt im Oktober 2027. (pd/mc/pg)