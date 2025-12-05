moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Wincasa gewinnt Auftrag zur Bewirtschaftung der Immobilien von Publica
Wincasa-CEO Philipp Schoch. (Foto: Wincasa)
Von moneycab

Zürich – Der Immobiliendienstleister Wincasa hat ein umfangreiches Bewirtschaftungsmandat gewonnen. Per Anfang 2027 wird Wincasa die Bewirtschaftung des gesamten Immobilienportfolios der Pensionskasse Publica als Single Provider übernehmen.

Da Mandat umfasst die die vollständige Betreuung des Portfolios, von der Bewirtschaftung über ESG-Dienstleistungen und Baumanagement bis zur Führung der MWST-Anlagebuchhaltung, wie die Tochtergesellschaft des Baukonzerns Implenia am Freitag mitteilte.

Publica ist die Pensionskasse des Bundes. Ihr Immobilienportfolio hat laut Wincasa einen Anlagewert von rund 4 Milliarden Franken. (awp/mc/pg)

