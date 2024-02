Wohnimmobilien-Projekt «Helvetia» : DHG errichtet in Dubai ein Wahrzeichen für Schweizer Qualität

Zürich / Zollikon / Dubai – DHG Properties, die auf Immobilienentwicklung spezialisierte Unternehmenssparte der Schweizer DHG Holding, realisiert in Dubai einen Wohnimmobilien-Komplex mit 500 Wohneinheiten und verbindet dabei Schweizer Qualitätsansprüche mit dem Lifestyle der gefragten Metropole. Anlässlich eines Launch-Events in Dubai wurden der Fachwelt Details zum imposanten Bauwerk vorgestellt.

Ihre über 30-jährige Erfahrung in der Entwicklung von finanziell tragbaren Qualitätsimmobilien bringt die in Zürich domizilierte DHG Holding in die Entwicklung eines Vorzeigeprojekts im Herzen Dubais ein. «Wir freuen uns, dass nach einer Phase intensiver Vorbereitung und Planung der Bau dieses Meilenstein-Projekts begonnen hat“ sagt Blagoje Antic, Gründer und Verwaltungsratspräsident des Unternehmens anlässlich seiner Begrüssungsrede am Launch-Event vom 15. Februar. „In Sachen Wohnqualität wollen wir mit diesem Bauwerk in Dubai neue Massstäbe setzen.“

Grosse Nachfrage schon vor Baubeginn

Entsprechend gross war das Interesse an diesem Projekt schon vor Baubeginn. „Die intensive Nachfrage nach den attraktiven Wohnungen hat alle unsere Erwartungen übertroffen», freut sich Milos Antic, Geschäftsleitungsmitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Unternehmung. Helvetia bietet 500 Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse – von Studios über Ein-, Zwei bis hin zu Dreizimmer-Apartments – sowie sämtliche Annehmlichkeiten eines modernen urbanen Lebens. Neben einem Rooftop-Fitnessstudio und -Pool beherbergt das Gebäude ein Restaurant, eine Apotheke wie auch einen Lebensmittelladen. «Wir freuen uns darauf, Interessenten aus der Schweiz und weiteren Ländern in unseren repräsentativen Büros in Dubai begrüssen und ihnen Details zu diesem aussergewöhnlichen Immobilienprojekt persönlich vorstellen zu dürfen «, ergänzt Milos Antic, der vor Ort die Geschäftsentwicklung leitet. (DHG/mc/ps)