ZIF Immobilien Direkt Schweiz: Erfolgreicher Jahresabschluss und geplante Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung meldet für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein erfreuliches Ergebnis des Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz». Die Fondsleitung verfolgte konsequent ihre Strategie der Ertragsoptimierung und der aktiven Erschliessung von Potenzialen. Per 30. Juni 2026 umfasst das Portfolio 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 1,66 Milliarden Schweizer Franken. Der Fokus des Fonds liegt unverändert auf der Wohnnutzung sowie gemischter Nutzungen mit Schwerpunkt in den Grossräumen Zürich und Genfersee. Mit einem Wohnanteil von 82,2 Prozent nach Sollmiete und einer insgesamt guten bis sehr guten Lagequalität ist der Fonds breit abgestützt und langfristig attraktiv positioniert.

Die Mietzinseinnahmen konnten im Berichtsjahr um 3,63 Prozent auf rund 52,4 Millionen Schweizer Franken gesteigert werden, bei einer tiefen Mietzinsausfallrate von 3,28 Prozent. Der Marktwert des Portfolios erhöhte sich um 10,7 Prozent beziehungsweise 160,5 Millionen Schweizer Franken, insbesondere dank erfolgreich realisierter Entwicklungsprojekte und der konsequenten Umsetzung der Strategie. Per 30. Juni 2026 beträgt der Nettoinventarwert pro Anteil 118,79 Schweizer Franken; dies entspricht einer starken Anlagerendite von 9,44 Prozent.

Die Weiterentwicklung des Bestandsportfolios und eine klar ausgerichtete Projektpipeline bleiben zentrale Pfeiler der Strategie. Mit der erfolgreichen Gesamtsanierung der Liegenschaft an der «Baarerstrasse» in Zug und deren Vollvermietung konnte die Fondsleitung ein wichtiges Projekt planmässig abschliessen. Der Ersatzneubau an der «Glatt-/Grosswiesenstrasse» in Zürich mit 255 Wohnungen befindet sich in der Bauphase und wird das Portfolio künftig weiter stärken. Der etappenweise Bezug startet ab Februar 2027. Zudem ist die Sanierung und Aufstockung der Liegenschaft an der «Ferdinand-Hodler-Strasse» in Zürich ab 1. Oktober 2026 geplant. Parallel dazu prüft die Fondsleitung selektiv Akquisitionen, um das Portfolio dort zu ergänzen, wo langfristig attraktive Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale bestehen.

Geplante Kapitalerhöhung

Zum Erwerb von 4 Liegenschaften im Eigentum der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG bzw. der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, für mögliche weitere, selektive Zukäufe und für die Gesamtsanierung der Liegenschaft «Ferdinand-Hodler-Strasse» in Zürich prüft die Fondsleitung die Möglichkeit einer Emission im November 2026 von rund 150-180 Millionen Schweizer Franken. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Die Emissionskonditionen werden voraussichtlich Ende Oktober 2026 publiziert. Der Emissionspreis würde sodann auf dem Inventarwert per 30. Juni 2026 zuzüglich aufgelaufener Erträge bis zum Liberierungsdatum und Ausgabekommission basieren. (Zürich Invest AG/mc/ps)

Fondsportrait

Der «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 14. Dezember 2018 lanciert und per 7. November 2023 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Immobilien in der Schweiz, die sich an sehr guten Lagen befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.

Das Immobilienportfolio umfasst 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von über 1,66 Milliarden Schweizer Franken am Jahresabschluss 30. Juni 2026. Rund 80 Prozent der Objekte befinden sich in den attraktiven Regionen Zürich und Genfersee. Der Fokus liegt auf Wohnliegenschaften, die einen Anteil von über 80 Prozent ausmachen und stabile Mieterträge sichern. Zudem zeichnet sich das Portfolio durch eine breite Diversifikation entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus aus und bietet damit attraktives Investitions- und Wertsteigerungspotenzial.

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