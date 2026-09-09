Axept übernimmt Aandarta und baut Kompetenzzentrum für digitale Bau- und Immobilienlösungen weiter aus

St. Gallen – Die Axept Business Software AG übernimmt die Aandarta AG. Mit dem Zusammenschluss verbinden sich die langjährige AbaImmo- und Immobilienkompetenz von Aandarta mit dem breiten Lösungsportfolio und den zusätzlichen Ressourcen der Axept Gruppe. Gemeinsam entsteht ein leistungsstarkes Kompetenzzentrum für die Digitalisierung von Bau- und Immobilienunternehmen.

Die Kombination aus AbaImmo, PROVIS Baumanagement, Abacus Business Software sowie Lösungen für Datenmanagement und Business Intelligence schafft neue Möglichkeiten für eine ganzheitliche Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Mit diesem strategischen Schritt baut Axept ihre Branchenkompetenz im Immobilienumfeld gezielt aus. Die Bau- und Immobilienbranche zählt seit vielen Jahren zu den strategischen Fokussegmenten der Axept Gruppe. Die Übernahme stärkt diesen Bereich gezielt und ermöglicht den weiteren Ausbau des Lösungs- und Dienstleistungsangebots für die Branche.

Aandarta bringt führende Immobilien- und AbaImmo-Kompetenz ein

Aandarta zählt zu den führenden Schweizer Spezialistinnen für AbaImmo-Lösungen und die Digitalisierung von Immobilienprozessen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbewirtschaftung und betreut heute über 250 Kunden im Schweizer Immobilienmarkt.

Mit ihrer ausgewiesenen AbaImmo-Expertise, ihrem tiefen Branchenwissen und einem erfahrenen Team hat sich Aandarta als führende Anbieterin im Schweizer AbaImmo-Markt etabliert. Diese Kompetenz bildet einen wichtigen Baustein für den weiteren Ausbau des Immobiliengeschäfts der Axept Gruppe.

Die gemeinsame Unternehmensgruppe verfügt künftig über mehr als 250 Mitarbeitende und eine schweizweite Präsenz. Damit werden Branchenwissen, Digitalisierungskompetenz und Abacus-Know-how in einer Organisation gebündelt.

Gemeinsame Vision für die digitale Zukunft von Bau und Immobilien

Der Zusammenschluss folgt einer klaren strategischen Vision: Bau- und Immobilienunternehmen sollen künftig von integrierten, innovativen und zukunftssicheren Softwarelösungen profitieren, welche die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Aandarta bringt dabei ihre langjährige Expertise im Bereich Immobilienbewirtschaftung und AbaImmo ein. Axept ergänzt diese Kompetenz unter anderem mit Lösungen im Bereich Abacus Business Software, digitalem Baumanagement, Datenmanagement und Business Intelligence.

Dadurch entsteht die Grundlage für zusätzliche digitale Services, höhere Effizienz und die gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft.

«Mit Aandarta gewinnen wir eines der erfahrensten und kompetentesten Teams im Schweizer AbaImmo-Umfeld. Gemeinsam schaffen wir ein führendes Kompetenzzentrum für digitale Bau- und Immobilienlösungen und bieten unseren Kunden künftig noch mehr Branchenkompetenz, Innovationskraft und Investitionssicherheit.» Raphael Kohler, CEO Axept Business Software AG

Mehrwert für Kunden

Für die Kunden beider Unternehmen eröffnet der Zusammenschluss zusätzliche Möglichkeiten. Die bewährte Immobilienkompetenz von Aandarta wird mit dem erweiterten Leistungsangebot der Axept Gruppe verbunden.

Führende AbaImmo-Expertise für Baugenossenschaften, Immobilientreuhänder und institutionelle Anleger.

Zugang zu PROVIS Baumanagement für die digitale Planung, Steuerung und Zusammenarbeit in Bauprojekten.

Erweiterte Kompetenzen im Bereich Datenmanagement und Business Intelligence für datenbasierte Entscheidungen und moderne Unternehmenssteuerung.

Ganzheitliche Abacus-Lösungen für Finanzen, Personalwesen, Administration, Zeiterfassung und branchenspezifische Geschäftsprozesse.

Ein grösseres Beratungs-, Projekt- und Supportteam mit schweizweiter Präsenz.

Zusätzliche Innovationskraft durch die gemeinsame Entwicklung neuer Apps, Plattformen, Schnittstellen und Branchenlösungen.

Für bestehende Aandarta-Kunden bleibt die bewährte Betreuung gewährleistet. Die bisherigen Ansprechpartner bleiben unverändert und laufende Projekte werden wie gewohnt weitergeführt. Gleichzeitig erhalten die Kunden Zugang zu den zusätzlichen Kompetenzen und Lösungen der Axept Gruppe.

Die Verbindung von Immobilienbewirtschaftung, Baumanagement, Abacus Business Software sowie Datenmanagement und Business Intelligence ermöglicht damit eine durchgängige Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse.

Erfahrenes Aandarta-Team bleibt wichtiger Bestandteil

Das erfahrene Aandarta-Team bleibt vollständig erhalten und wird zu einem wichtigen Bestandteil des gemeinsamen Immobilien-Kompetenzzentrums. Der Standort Wallisellen bleibt bestehen.

Die langjährige Erfahrung, das Branchenwissen und die gewachsene Kundenkompetenz von Aandarta sollen gezielt in die gemeinsame Weiterentwicklung eingebracht werden. Die Marke Aandarta bleibt während einer Übergangsphase sichtbar. Die Integration erfolgt schrittweise und mit dem Ziel, die Stärken beider Unternehmen miteinander zu verbinden und für Kunden, Mitarbeitende und Partner zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.

«Aandarta bringt eine langjährige und tief verankerte AbaImmo- und Immobilienkompetenz in die Axept Gruppe ein. Gleichzeitig eröffnet uns die Verbindung mit Axept neue Möglichkeiten, unser Leistungsangebot auszubauen und unseren Kunden zusätzliche Lösungen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette anzubieten. Wir sehen darin eine starke Grundlage, um unsere Marktposition weiterzuentwickeln und gemeinsam Innovationen für die Immobilienbranche voranzutreiben » Carmine De Masi, CEO Aandarta AG

(Axept/mc/hfu)