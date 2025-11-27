ZIF Immobilien Direkt Schweiz führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch

Zürich – Die Fondsleitung Zurich Invest AG hat die Kapitalerhöhung für den «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» mit Kapitalzusagen in der Höhe von über 105 Millionen Schweizer Franken erfolgreich durchgeführt.

Damit können sämtliche im Rahmen der Kapitalerhöhung vorgesehenen Finanzierungen laufender Bauprojekte sowie selektive Zukäufe ausgeführt werden. Die Ertragskraft des Immobilienfonds wird gestärkt und festigt die Basis für zukünftige Erträge.

Im Rahmen der Bezugsfrist vom 10. November 2025 bis zum 21. November 2025 ist es der Fondsleitung gelungen, Kapitalzusagen im Umfang von über 105 Millionen Schweizer Franken zu gewinnen. Die Emission war vollgezeichnet, was das Potential der Bauprojekte und die Qualität des Immobilienportfolios unterstreicht. (Zurich Invest AG/mc/ps)