Zug Estates dank Neubewertungen im ersten Halbjahr mit Gewinnsprung

Zug – Zug Estates hat im ersten Halbjahr 2025 auch dank hoher Neubewertungen einen Gewinnsprung erzielt. Dadurch wird auch der Ausblick für den Jahresgewinn leicht erhöht.

Der Reingewinn inklusive Neubewertungen wurde auf 63,9 Millionen Franken mehr als verdoppelt, nachdem im Vorjahr 28,2 Millionen Franken zu Buche standen, wie das auf den Wirtschaftsraum Zug fokussierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Nach einem positiven Neubewertungseffekt von 11,5 Millionen Franken lag dieser nun mit plus 50,1 Millionen nochmals massiv über dem Vorjahreswert. Aber auch unter Ausklammerung der Neubewertungen und Sondereffekte erhöhte sich der Reingewinn um 10,1 Prozent auf 19,9 Millionen Franken.

Aufgrund der Zinssenkungen der Nationalbank, den geopolitischen Unsicherheiten sowie der Suche von institutionellen Investoren nach stabilen Investments habe die Nachfrage nach attraktiven Liegenschaften zugenommen, heisst es weiter.

Der Liegenschaftsertrag legte um 6,0 Prozent auf 35,9 Millionen Franken zu. Die Leerstandsquote stieg zwar leicht an, lag mit 0,9 Prozent nach 0,7 Prozent Ende 2024 aber immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Im Segment Hotel & Gastronomie gab es dank höherer Beherbergungsumsätze ebenfalls eine leichte Steigerung. Der Ertrags aus Hotel & Gastronomie stieg in der Folge um 1,4 Prozent auf 7,8 Millionen Franken.

Ausblick leicht erhöht

Der Marktwert des gesamten Portfolios legte vor allem dank der Neubewertungseffekte im Vergleich zum Stand von Ende 2024 um 3,3 Prozent auf 1,86 Milliarden Franken zu.

Die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2025 wird teilweise leicht erhöht. Weiterhin rechnet das Unternehmen mit einer leichten Zunahme des Liegenschaftsertrag. Auch im Segment Hotel & Gastronomie erwartet Zug Estates unverändert eine leichte Verbesserung der Umsätze sowie der Bruttogewinn-Marge (GOP).

Das Konzernergebnis soll indes im zweiten Halbjahr ohne Neubewertungen und Sondereffekte aufgrund etwas höherer Finanzierungskosten leicht unter Vorjahresniveau liegen, für das Gesamtjahr erwartet Zug Estates allerdings neu einen Gewinn über Vorjahr. Bislang war von einem stabilen Gewinn die Rede gewesen. (awp/mc/pg)